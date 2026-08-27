El Gobierno defendió el nuevo Régimen Penal Juvenil y descartó un colapso en Mendoza

El Gobierno de Mendoza presentó este martes en la Legislatura el proyecto para implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil , que adecua la normativa provincial a la legislación nacional y amplía el alcance del sistema. El subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, sostuvo que la provincia está en condiciones de afrontar el nuevo esquema y descartó un posible colapso del sistema.

“Sí, estamos preparados”, afirmó Jaliff en After Office por la 105.5 FM MDZ Radio , al ser consultado sobre la capacidad de Mendoza para asumir la nueva normativa. En ese sentido, explicó: “Quiero recordarle a la gente que Mendoza, desde hace muchísimos años, tiene un régimen penal juvenil especial fuera del régimen procesal que tienen los adultos”.

El funcionario señaló que la principal modificación estará vinculada con la edad de los adolescentes alcanzados por el régimen. “La baja de la imputabilidad, por supuesto, amplía la situación, porque hasta ahora eran de 16 y 17 años, ahora se agregan los de 14 y 15”, sostuvo.

También remarcó que Mendoza cuenta con una estructura previa sobre la cual implementar los cambios. “Nosotros estamos en condiciones de llevar a esto. Y lo marco esto porque muy pocas provincias lo tienen”, afirmó.

Ante la posibilidad de que la ampliación del régimen genere una mayor cantidad de adolescentes privados de la libertad, Jaliff fue categórico: “No va a haber colapso”. Y agregó: “No es que estemos esperando una cantidad que no podamos manejar. No va a sentirse desbordado el sistema”.

Según explicó, actualmente “con el régimen de los 16 y 17 años, solamente hay 46 personas, chicos, privados de la libertad”. Además, señaló que existen otros casos con medidas alternativas: “Hay 500 casos. Pero todos los demás tienen medidas alternativas de seguimiento, pero no están privados de la libertad”.

El subsecretario también destacó que el nuevo esquema ampliará los delitos alcanzados. “Ahora va a haber, se estableció que son todos los delitos del Código Penal. Entonces va a haber mayor cantidad de delitos imputables, pero asimismo no va a ser de una cantidad que pueda desbordar el sistema”.

Respecto de la infraestructura, Jaliff reconoció que será necesario realizar modificaciones. “Por supuesto que va a haber que ampliarlo. Sinceramente va a haber que ampliarlo, y estamos trabajando en eso. Va a haber que ampliarlo”, sostuvo. De todos modos, aseguró: “Pero vamos a cumplir con la norma. Vamos a cumplir”.

Jaliff también valoró la experiencia de la Justicia mendocina: “Tienen la experiencia de muchos años los tribunales de menores en Mendoza. Hoy están todos trabajando en la justicia, así que no van a tener ningún problema. Está en condiciones de llevar a cabo esta nueva situación”.

Finalmente, destacó la incorporación de los supervisores, una nueva figura prevista por la legislación nacional. “Es muy buena, porque va a tener un seguimiento personal. No solo del cumplimiento de la condena, sino aspectos que tienen que ver con lo familiar, con problemas de salud mental, las adicciones, con todo”.