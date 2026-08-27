El dólar oficial subió por cuarta jornada consecutiva: qué hay detrás de los movimientos de la divisa

El dólar oficial mayorista hilvanó su cuarta jornada al alza de manera consecutiva. Este se dió en medio de una intervención oficial en el mercado de futuros , según detectaron agentes de la City.

La divisa cerró ayer a $1.514 , tras tocar un pico intradiario en $1.515. De esta manera, la divisa quedó a 23,8% del techo de la banda, que hoy quedó establecido en $1.874,22.

En el año, la moneda norteamericana en el segmento mayorista sube 4,3%.

La rueda del miércoles también contó con un importante monto operado US$685 millones en el segmento de contado, por encima de los US$510 millones promedio en lo que va del mes.

En ese escenario, en la rueda de ayer se dio fixing de la letra dollar-linked de agosto (D31G6). Como el lunes vencen US$2.595 millones, se fijó el tipo de cambio al que se determinará su equivalencia.

Los días de fixing suelen generar mayor presión al dólar oficial. El vencimiento de la D31G6 es el más abultado de la era Milei, superando incluso los US$2.247 millones de la D31L6 que venció en julio.

A diferencia de la anterior jornada de fixing, ayer el BCRA realizó compras en el MULC por US$61 millones.

Intervención en el mercado de futuros del dólar

En paralelo, los inversores de la City detectaron una intervención oficial en el mercado de futuros.

"Los movimientos de los mercados secundarios de dólar linked y el de futuros de dólar sugirieron presencia oficial. En el mercado secundario de DL, la D30S6 operó US$583 millones, más de 12 veces el volumen de ayer (US$47 millones), mientras que la D31G6 (letra a fijarse hoy) negoció US$456 millones, frente a US$72 millones en la rueda previa", señaló Portfolio Personal de Inversiones (PPI)

"En futuros, el interés abierto aumentó US$105 millones, el mayor incremento diario desde el 20 de agosto. La variación estuvo explicada, principalmente, por una caída de US$352 millones en el contrato corto, más que compensada por un aumento de US$420 millones en la posición de septiembre", agregó PPI.