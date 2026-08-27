McDonald's celebra 40 años en el país con un viaje a su historia en el local donde comenzó todo

La marca de comidas rápidas McDonald's celebra sus 40 años de presencia en la Argentina con una experiencia que recupera parte de la historia de la marca y busca reconstruir el vínculo que desarrolló con distintas generaciones de consumidores.

La propuesta se realiza en el restaurante del barrio de Belgrano donde la compañía abrió su primer local en el país, en 1986. El espacio fue intervenido para recrear elementos del primer restaurante y reunir objetos que forman parte de la trayectoria de la marca durante estas cuatro décadas. Entre los principales atractivos se encuentra una réplica de la primera mesa de McDonald’s en Argentina, ambientada con la estética del establecimiento original.

Los visitantes podrán sentarse en la mesa recreada y conocer parte de la historia de aquel primer local, que marcó el inicio de la expansión de la cadena en el mercado argentino.

La propuesta se completa con un museo de recuerdos que reúne diferentes objetos vinculados con la evolución de McDonald’s en el país. La exhibición incluye juguetes de Cajita Feliz, piezas coleccionables, fotografías, uniformes y otros elementos que acompañaron a la marca a lo largo de los últimos 40 años.

“Cumplir 40 años en Argentina es, sobre todo, celebrar millones de historias compartidas. Por eso quisimos hacerlo volviendo al lugar donde todo empezó y recuperando recuerdos que tienen un enorme valor para quienes crecieron junto a McDonald’s”, señaló Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados .

“Nuestra historia también está hecha de las historias de las personas que nos eligieron y nos siguen eligiendo para encontrarse, compartir y celebrar”, agregó.

La recreación de la primera mesa y el museo permanecerán durante los próximos meses en el restaurante de Belgrano. La compañía prevé que el espacio pueda ser visitado por clientes, familias y seguidores de la marca, que podrán recorrer la exhibición y fotografiarse con los distintos elementos.

La iniciativa forma parte de las actividades por el 40° aniversario de McDonald’s en Argentina. La compañía llegó al país en 1986 con la apertura de su primer restaurante en Belgrano y desde entonces amplió su presencia hasta convertirse en una de las principales cadenas de comida rápida del mercado local.

Arcos Dorados, el operador de McDonald’s en América Latina

Desde 2007, McDonald’s en Argentina forma parte de Arcos Dorados, el mayor franquiciado independiente de McDonald’s a nivel mundial y la mayor cadena de restaurantes de servicio rápido de América Latina y el Caribe.

La compañía posee los derechos exclusivos para operar, poseer y otorgar franquicias de restaurantes McDonald’s en 21 países y territorios de la región. En conjunto, cuenta con más de 2.500 restaurantes entre establecimientos propios y franquiciados.

Arcos Dorados emplea a más de 120.000 personas y sostiene una estrategia orientada al desarrollo de las comunidades donde opera. Entre sus principales líneas de trabajo se encuentra la generación de oportunidades de primer empleo formal para jóvenes.