Robo millonario en pleno centro de Mendoza: una banda de ladrones asaltó una casa de préstamos

Una banda de asaltantes perpetró un millonario robo la noche de este miércoles en una casa de préstamos en pleno centro de la Ciudad de Mendoza . Delincuentes ingresaron al comercio cerca de la hora de cierre y se alzaron con una importante suma en efectivo.

El asalto ocurrió alrededor de las 20.40 en el local Crédito Millón , ubicado en avenida Las Heras al 200 del microcentro mendocino. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el personal de seguridad privada ya se había retirado cuando los tres trabajadores quedaron a cargo del cierre del local.

En ese momento, dos sujetos encapuchados y con guantes ingresaron a la entidad crediticia y sorprendieron a los empleados. Allí, uno de los delincuentes levantó exhibió un arma de fuego que llevaba a la altura de la cintura.

De acuerdo con las primeras declaraciones, no llegó a extraerla ni apuntó directamente contra las víctimas. Luego exigieron la entrega del dinero y escaparon con una importante suma de efectivo , cuyo monto todavía no había sido establecido, además de tres celulares pertenecientes a los trabajadores.

Los investigadores analizan como una de las principales líneas la posibilidad de que los delincuentes contaran con información previa sobre el funcionamiento del local y los empleados que se encontraban allí al momento del cierre.

Crédito Millón, la casa de préstamos que fue blanco de la inseguridad este miércoles en el centro de Mendoza.

La fuga con una importante suma de dinero

Tras el atraco, los dos maleantes escaparon del local y se dirigieron hacia un Toyota Etios blanco, en el que los esperaba un tercer integrante de la gavilla. El vehículo no tenía el dominio colocado y de la investigación surgió que habría sido utilizado para facilitar la fuga de los asaltantes.

Una vez que las autoridades tomaron conocimiento sobre el hecho, se realizó un patrullaje en las inmediaciones para intentar localizar a los sospechosos. Al mismo tiempo, efectivos de Investigaciones y de la Policía Científica trabajaron en el lugar para obtener pruebas que permitan avanzar con la pesquisa.

Los detectives también relevaron las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de reconstruir el recorrido realizado por los delincuentes antes y después del asalto e intentar identificar el vehículo utilizado para escapar.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores.