Violentaron la entrada de una heladería, ingresaron y robaron dinero en efectivo

El propietario del comercio constató que malvivientes ingresaron al comercio y robaron una suma de dinero en efectivo.

Una heladería de Maipú fue blanco de un robo durante la madrugada, cuando malvivientes provocaron daños en una reja y uno de los vidrios del comercio para ingresar. El hecho fue descubierto por efectivos que patrullaban por la zona y advirtieron los destrozos en el frente del comercio.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 4.20 en calle Maza, cuando los uniformados observaron que el local presentaba daños en la entrada y dieron aviso al propietario.

Se llevaron dinero en efectivo Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron al propietario del comercio que constató el faltante de una suma de entre 40.000 y 50.000 pesos.