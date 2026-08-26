Trágico accidente en Ciudad: una mujer murió y otras cuatro personas resultaron heridas

El siniestro ocurrió este miércoles por la noche en una transitada esquina de la capital mendocina y generó un amplio operativo de emergencia.

Una mujer murió y otras cuatro personas resultaron heridas luego de un accidente de tránsito ocurrido durante la noche de este miércoles en Ciudad de Mendoza. El siniestro involucró a dos vehículos y generó un importante despliegue en la zona.

Según la información preliminar del Ministerio de Seguridad de Mendoza, el hecho ocurrió alrededor de las 22.54, en la intersección de calle Colón y Perú. Un llamado a la línea de Emergencias 911 alertó sobre el choque y permitió activar el operativo de asistencia.

Fatal accidente en Ciudad de Mendoza. Prensa Ministerio de Seguridad Cuando arribó el personal interviniente, los efectivos constataron que cinco personas habían resultado afectadas por el accidente. Una de ellas, una mujer, se encontraba sin signos vitales, mientras que las otras cuatro presentaban lesiones de gravedad. Ante la situación, se dispuso la asistencia de los heridos y se evaluaba su eventual traslado a distintos nosocomios.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Tránsito, Bomberos y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Las autoridades aguardaban la ampliación de la información y los correspondientes diagnósticos médicos para determinar el estado de salud de las personas lesionadas.