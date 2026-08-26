Tragedia en el subte: un hombre murió tras ser arrollado por una formación

Un hombre murió este miércoles luego de ser arrollado por una formación de la Línea A del subte en la estación Río de Janeiro, en la Ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia del episodio, el servicio operó de manera limitada mientras se desplegaba el operativo en el lugar.

Personal del SAME acudió a la estación y constató el fallecimiento de la víctima, quien sufrió lesiones que resultaron incompatibles con la vida, según informaron fuentes del servicio de emergencias a la Agencia Noticias Argentinas.

Tras el episodio, el funcionamiento de la línea quedó restringido y las formaciones circularon entre Plaza de Mayo y Loria, sin detenerse en la estación Río de Janeiro.

Posteriormente, el servicio volvió a funcionar entre cabeceras, aunque la estación donde ocurrió la tragedia continuó sin recibir pasajeros.

Río de Janeiro se encuentra ubicada en el límite entre los barrios porteños de Almagro y Caballito, y es una de las estaciones correspondientes al recorrido de la Línea A.

El comunicado de la concesionaria del Subte

La empresa Emova, concesionaria del servicio de subterráneos de Buenos Aires, informó que activó los protocolos preventivos luego del episodio y que personal de la compañía permanecía trabajando en la escena.

"También se encuentran interviniendo los organismos externos competentes", señaló la empresa en un comunicado.

Emova explicó además que, debido a que en el lugar interviene la Justicia y por la sensibilidad del caso, no podía brindar mayores precisiones sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La investigación quedó a cargo de los organismos judiciales correspondientes, que deberán determinar cómo se produjo el arrollamiento.