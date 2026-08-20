Cerrará una estación de la línea E del Subte porteño: cuándo reabrirá

La estación Entre Ríos de la línea E del Subte de Buenos Aires cerrará sus puertas este jueves para avanzar con una renovación integral que demandará aproximadamente tres meses. Los trabajos forman parte del plan impulsado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y buscan mejorar tanto la infraestructura como las condiciones de circulación de los pasajeros.

Las tareas ya se venían realizando durante las horas en las que el servicio no funciona, pero a partir del jueves será necesario interrumpir completamente la atención al público.

La intervención incluirá impermeabilización, pintura, renovación de pisos, instalación de luces LED, actualización de señalética y colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos.

También se renovará el mobiliario de los andenes, con nuevos bancos, cestos y apoyos isquiáticos, mientras que los accesos, vestíbulos y galerías de escaleras serán intervenidos para mejorar la circulación dentro de la estación.

Uno de los principales trabajos estará destinado a solucionar las filtraciones. Para ello se realizarán inyecciones, tratamientos de juntas y otras tareas de impermeabilización, además de la colocación en el techo de un revestimiento de aleación de aluminio y zinc anticorrosión, diseñado para canalizar el agua.

Una estación de la Línea E con valor patrimonial

La estación Entre Ríos tiene una particularidad que obliga a extremar los cuidados durante la obra: cuenta con declaratoria patrimonial. Por ese motivo, los murales de la estación serán restaurados por profesionales especializados y bajo los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Mientras Entre Ríos permanezca cerrada, otras estaciones continúan con trabajos de renovación. En la línea E también permanece fuera de servicio General Urquiza, mientras que en la línea D está cerrada Tribunales.

El Plan de Renovación Integral ya permitió poner en valor 20 estaciones de la red porteña. A estas obras se suman otros proyectos para el sistema de Subterráneos, como la licitación de la futura línea F, la compra de 224 coches nuevos y la renovación de 84 escaleras mecánicas, además de la instalación de nuevos ascensores.

La estación Entre Ríos permanecerá cerrada durante aproximadamente tres meses y volverá a recibir pasajeros una vez finalizadas las obras previstas en el marco del plan de renovación.