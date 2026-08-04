Cómo será la línea F de subte: cuáles serán sus 12 estaciones y por dónde pasará

A más de dos décadas de la ley que autorizó su construcción, la futura línea F de subte volvió a ocupar un lugar concreto en la agenda porteña. El Gobierno de la Ciudad avanzó con la licitación y el proceso ambiental de un recorrido que unirá Barracas con Palermo y enlazará las seis líneas actuales.

El proyecto técnico oficial describe una traza base de 9,8 kilómetros, integrada por 12 estaciones, talleres y cocheras. A ese esquema se suma la posibilidad de una futura prolongación de 1,1 kilómetros hasta la calle California, en Barracas. La convocatoria a audiencia pública ambiental comprende un corredor total de 10,9 kilómetros entre General Hornos y Aráoz de Lamadrid y la zona de Bullrich y Juan B. Justo. El plan busca responder a una dinámica metropolitana en la que se realizan más de ocho millones de viajes diarios en la Ciudad y alrededor de 1,4 millones de personas ingresan cada jornada.

El punto de partida estará en Brandsen, donde también se proyectan cocheras con capacidad para 16 formaciones y las instalaciones de mantenimiento. Desde allí, los trenes avanzarán por Hornos hasta Constitución y luego continuarán por Juan de Garay, Entre Ríos y Callao.

Las primeras estaciones serán Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes y Santa Fe/Pizzurno . En el tramo norte se construirán Recoleta, Hospital Rivadavia/Pueyrredón, Parque Las Heras, Plaza Italia y Palermo. La distancia promedio entre las paradas será de 800 metros, aunque variará según las características de cada sector.

Uno de los objetivos centrales es mejorar los desplazamientos transversales, en una red orientada principalmente hacia el área central. La F combinará con la línea C y el ferrocarril Roca en Constitución; con la E en Cochabamba; con la A en Congreso; con la B en Corrientes; y con la D en el entorno de Santa Fe y Callao.

El enlace con la H se ubicará en la zona de Pueyrredón y Las Heras. Luego, el recorrido volverá a conectarse con la D en Plaza Italia y terminará en Palermo, donde sumará una combinación con el ferrocarril San Martín. Según el expediente, esa terminal permitirá ampliar la intermodalidad y contribuirá a descomprimir el sector más exigido de la línea D.

Presupuesto y estado actual de la licitación

La iniciativa forma parte de una licitación pública nacional e internacional destinada a contratar la ingeniería, la construcción y el equipamiento integral de la línea. El presupuesto oficial fue establecido en 1.350 millones de dólares, con un anticipo financiero del 20%. La apertura de ofertas, prevista originalmente para el 22 de abril, atravesó dos postergaciones y quedó ratificada para el 10 de septiembre de 2026 a las 13, según la Resolución 210/2026. Recién después de la evaluación y adjudicación podrán conocerse con mayor precisión los siguientes pasos administrativos y constructivos.

Antes de esa instancia se realizará la audiencia pública ambiental, convocada para el 18 de agosto de 2026 a las 12.30 y bajo modalidad virtual. Los interesados podrán inscribirse hasta el 11 de agosto, mientras que quienes no tengan acceso a herramientas digitales dispondrán de una terminal en la sede de la Comuna 1. El procedimiento servirá para analizar el impacto del proyecto y recibir exposiciones de los participantes. La documentación oficial consultada no establece una fecha definitiva para el comienzo de las obras. Por ese motivo, todavía no corresponde anunciar un mes de inicio ni presentar el trazado como una construcción ya comenzada.