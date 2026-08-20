Este jueves 20 llega una nueva tanda de pagos de Anses: qué DNI cobran

Jubilados y asignaciones de Anses cobran este jueves 20, con el calendario de agosto entrando en su tramo final para varios grupos.

Los DNI terminados en 7 concentran buena parte de los pagos previstos por la Anses para este jueves.

El calendario de agosto de la Anses sigue avanzando y este jueves será el turno de una nueva terminación de documento. Tras los depósitos realizados durante martes y miércoles, una parte significativa de los pagos de la jornada se concentrará en los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 7.

La fecha alcanza principalmente a jubilados y pensionados que se encuentran dentro del primer grupo de cobro, pero también a familias que reciben algunas de las principales asignaciones administradas por el organismo. Para estos beneficiarios, después del jueves solamente quedarán pendientes las terminaciones 8 y 9.

Anses: ¿qué prestaciones paga este jueves 20? De acuerdo con el calendario de pagos, durante este jueves se realizarán los siguientes pagos:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 7.

Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 7.

Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 7.

Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 7. Jubilados de la mínima y titulares de asignaciones aparecen entre quienes reciben el depósito durante la jornada. ALF PONCE MERCADO / MDZ Además, siguen abiertos los períodos de cobro de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción para todas las terminaciones de DNI. Lo mismo ocurre con las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas.