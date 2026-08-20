Este jueves 20 llega una nueva tanda de pagos de Anses: qué DNI cobran
Jubilados y asignaciones de Anses cobran este jueves 20, con el calendario de agosto entrando en su tramo final para varios grupos.
El calendario de agosto de la Anses sigue avanzando y este jueves será el turno de una nueva terminación de documento. Tras los depósitos realizados durante martes y miércoles, una parte significativa de los pagos de la jornada se concentrará en los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 7.
La fecha alcanza principalmente a jubilados y pensionados que se encuentran dentro del primer grupo de cobro, pero también a familias que reciben algunas de las principales asignaciones administradas por el organismo. Para estos beneficiarios, después del jueves solamente quedarán pendientes las terminaciones 8 y 9.
Anses: ¿qué prestaciones paga este jueves 20?
De acuerdo con el calendario de pagos, durante este jueves se realizarán los siguientes pagos:
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 7.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 7.
- Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 7.
- Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 7.
Además, siguen abiertos los períodos de cobro de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción para todas las terminaciones de DNI. Lo mismo ocurre con las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas.
En cambio, las Pensiones No Contributivas completaron sus pagos por terminación de documento el viernes 14, mientras que la Asignación por Prenatal terminó ese recorrido el martes 18. El viernes 21, el calendario continuará para jubilados de la mínima, AUH, Asignación Familiar por Hijo y AUE con los DNI terminados en 8.