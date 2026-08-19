AUH de Anses: cuánto se cobrará en septiembre de 2026 con el nuevo aumento

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de Anses recibirán en septiembre un nuevo aumento en sus prestaciones. La actualización será del 2,11% y llevará el monto de la asignación a $123.221,55 por hijo, según los valores informados para el próximo mes.

El incremento también alcanzará a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad , cuyo importe ascenderá a $401.226,62. En tanto, la Asignación por Embarazo tendrá el mismo valor que la AUH general: $123.221,55.

Con la actualización prevista para septiembre, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Sin embargo, el monto que se deposita mensualmente no representa el total de la prestación. ANSES retiene el 20%, que puede ser cobrado posteriormente una vez presentada la documentación correspondiente.

El sistema contempla que el 20% de la AUH quede retenido durante el año. Para acceder a ese dinero, los titulares deben presentar la Libreta AUH, mediante la cual se acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y asistencia escolar de los niños y adolescentes alcanzados por la prestación.

De esta manera, sobre el monto mensual de $123.221,55, el beneficiario recibe inicialmente el 80% y el porcentaje restante queda sujeto a la presentación de la documentación requerida.

El aumento de septiembre se suma a las actualizaciones aplicadas durante 2026. En agosto, por ejemplo, la AUH había quedado en $120.675,30, luego de un incremento del 1,89%.

Con la nueva suba del 2,11%, el valor de septiembre representa un incremento de $2.546,25 respecto del monto vigente en agosto.

La evolución de la prestación responde al mecanismo de actualización utilizado para las asignaciones, que toma como referencia la evolución de los precios. En los últimos meses, los montos de la AUH fueron modificándose de manera consecutiva: en julio habían alcanzado los $118.436,84, mientras que en agosto subieron a $120.675,30.