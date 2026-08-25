Aumenta el transporte en septiembre: a cuánto suben el subte, el colectivo y el tren

Desde el 1° de septiembre , viajar en transporte público será más caro en el AMBA. El subte, los colectivos de CABA y Provincia y los trenes tendrán un nuevo aumento . El boleto mínimo del subte llegará a $1.753, mientras que el colectivo partirá de $887,87 en la Ciudad.

El subte aumentará 4% desde el martes 1° de septiembre. El boleto pasará de $1.684 a $1.753, el valor más alto desde que comenzó a aplicarse el esquema de actualización mensual.

A partir de septiembre vuelve a aumentar el transporte público. Foto: Archivo MDZ

Con este incremento, el subte acumula una suba de 45,12% en lo que va de 2026, por encima de la inflación acumulada, que alcanza el 33,8%.

El ajuste fue oficializado en el Boletín Oficial porteño y surge de la fórmula que toma el último dato de inflación disponible, correspondiente a julio, más dos puntos porcentuales.

En el caso del Premetro, el pasaje quedará en $613,55.

Descuentos del subte según la cantidad de viajes

El beneficio para pasajeros frecuentes sigue vigente y aplica descuentos de entre 20% y 40%, según la cantidad de viajes realizados durante el mes.

Desde septiembre, las tarifas quedan de la siguiente manera:

1 a 20 viajes: $1.753.

21 a 30 viajes: $1.402,40.

31 a 40 viajes: $1.227,10.

41 viajes o más: $1.051,80.

También siguen vigentes los pases gratuitos para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas y quienes se encuentran en lista de espera. Además, continúa el boleto estudiantil sin costo y los abonos sociales.

Colectivos: cuánto cuesta viajar en CABA

Los colectivos que circulan dentro de la Ciudad tendrán un aumento del 4,1% desde septiembre. El boleto mínimo pasa de $852,90 a $887,87.

Las nuevas tarifas según la distancia son:

Hasta 3 kilómetros: $887,87.

De 3 a 6 kilómetros: $986,57.

De 6 a 12 kilómetros: $1.062,56.

De 12 a 27 kilómetros: $1.138,61.

El ajuste alcanza a las 28 líneas de colectivos que circulan dentro de CABA, entre ellas las líneas 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Colectivos en Provincia: cuánto sale el boleto

En la provincia de Buenos Aires, el aumento será del 4,3%. El boleto mínimo pasa de $1.111,19 a $1.158,97.

Los nuevos valores según la distancia son:

Hasta 3 kilómetros: $1.158,97.

De 3 a 6 kilómetros: $1.303,83.

De 6 a 12 kilómetros: $1.448,71.

De 12 a 27 kilómetros: $1.738,45.

Más de 27 kilómetros: $2.043,84.

Con la nueva suba, los colectivos bonaerenses acumulan un aumento del 68,76% en 2026, mientras que en CABA el incremento acumulado llega al 43,70%.

Trenes: cuánto aumenta el boleto mínimo

Los trenes también tendrán una actualización en septiembre. En las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur, el boleto mínimo pasa de $420 a $480 para quienes tienen la SUBE registrada, lo que representa un aumento del 14,29%.

Pese al golpe al bolsillo, la suba de septiembre es el último tramo del esquema de actualización autorizado por el Gobierno nacional.