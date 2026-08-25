El futuro de la movilidad basada en datos: "La IA llegó para cruzar todo con todo en la gestión de flotas"

El futuro de la movilidad se definirá por vehículos eléctricos , automatización y nuevas formas de transporte , pero también por un recurso menos visible: los datos. En Future Talks , Pablo Comba, director comercial de Edenred, explicó cómo la inteligencia artificial se integra en la gestión de flotas y por qué la información será clave para empresas y organismos públicos.

—¿Cómo definirías, de una manera coloquial, qué es la movilidad inteligente?

Pablo Comba, Director Comercial de Edenred, conversó sobre el futuro de la movilidad inteligente.

—Hoy la movilidad está en todos lados. Es algo que a mí me fascinó desde el primer momento, y más por cómo se fue embebiendo la tecnología en el mundo de la movilidad. Hoy la movilidad inteligente sirve para terminar de empujar y apalancar la famosa última milla. Cada vez es más rápida la necesidad de que el producto llegue. Hay mucha ansiedad al momento de la compra y una invasión, en el buen sentido, del ecommerce .

La última milla fue lo final, lo que vemos ahora. Pero si salimos a la calle, vemos autos pasar y todos tienen que ver con logística, distribución, servicios públicos o privados. La inteligencia hoy es necesaria para poder administrar esa última milla, esa distribución rápida, ese servicio público, esa asistencia pública, los deliveries de comida y los deliveries de ecommerce . La velocidad con la que la gente compra y se conecta hace que el dato sea fundamental. Y con la inteligencia artificial , al poder bajarla a tierra y cruzarla con todos los datos que ya existen, quien gestiona una flota puede tener precisión e información y se puede anticipar.

—Nosotros siempre decimos en Edenred que tratamos de hacerle la vida fácil al que gestiona flotas, porque quien gestiona una flota tiene muchas variables y muchas necesidades abiertas.

Tiene que administrar el combustible, los recursos que manejan los vehículos, las problemáticas mecánicas preventivas y correctivas, la telemetría para la hoja de ruta, los servicios mecánicos, un neumático que se pinchó, las multas, los peajes y los siniestros.

Tiene un sinnúmero de variables dando vueltas para que esa entrega o esa última milla sea efectiva, en cualquier industria y en cualquier mercado. Lo que necesita son sistemas. Necesita centralizar la información y necesita inmediatez para que el negocio se movilice.

—Hay actividades donde eso puede ser todavía más crítico, por ejemplo, cuando existe cadena de frío.

—Toda logística y toda flota tienen su problemática, su necesidad y su foco prioritario. Puede ser la flota de un Ministerio de Seguridad, los patrulleros, las ambulancias, una flota que entrega productos a un supermercado, el e-commerce o la última milla del delivery de comida.

Movilidad inteligente en la gestión pública

—Supongamos que soy intendente de una ciudad y tengo distintos vehículos municipales. ¿En qué puede ayudarme la movilidad inteligente?

—Primero, ayuda a tener una buena gestión en todo sentido. La gestión pública va sobre ruedas. Tenés el servicio público, la ambulancia, el patrullero, Defensa Civil, lo social.

Nosotros, puntualmente desde Edenred, a nivel global estamos en 45 países y nos especializamos en sistemas para poder administrar la carga del combustible en tiempo real.

Ahora estamos embebiendo inteligencia artificial para cruzar las variables y poder indicarle al vehículo, al momento de la carga, qué debe cargar de acuerdo con la telemetría o los kilómetros recorridos.

Después tenemos sistemas que administran las reparaciones mecánicas preventivas y correctivas. Tenés trazabilidad. Tenés visibilidad de lo que deberías cambiar de acuerdo con los kilómetros recorridos y, en la carga de combustible, tenés control, predicción de carga y todos los datos necesarios para administrar ese presupuesto.

Pablo Comba, Director Comercial de Edenred, nos cuenta sobre el impacto de la movilidad inteligente en la gestión pública.

—¿Eso permite también anticipar problemas mecánicos?

—La prevención ayuda a tener previsibilidad para armar un presupuesto. Y también hace que, si ese vehículo está correctamente atendido, con el service que corresponde y los cambios mecánicos realizados en tiempo y forma, tenga más vida útil y una buena vida útil.

Después, toda esa información sirve también para saber qué vehículo comprar, qué combustible consumir o en qué momento tomar determinadas decisiones.

Entendiendo cuánto recorrés, de qué manera, en qué lugar, cómo se desgastó una pieza, cómo se desgastó el neumático, a qué velocidad fue y cuánto combustible cargó, toda esa información hoy está en un sistema y, por medio de la inteligencia artificial, la tenés en tiempo real.

Inteligencia artificial aplicada al combustible

—¿Qué puede ver concretamente el administrador de una flota?

—Lo más importante no necesariamente es verlo, porque tal vez verlo corresponde a otra función. Lo importante es tener el dato de que lo que va a cargar el vehículo es lo que corresponde.

Nuestro sistema hace que la inteligencia artificial embeba la cantidad de kilómetros recorridos y la velocidad a la que fue ese vehículo, lo cruce contra la última carga que realizó y, al momento de efectivizar la próxima carga, disponibilice el saldo exacto que debe tener ese vehículo en combustible para hacer el recorrido.

—¿Este tipo de tecnología sirve tanto a nivel nacional como provincial y municipal?

—Sí. Nosotros tenemos mucha experiencia a nivel provincial. Muchas provincias nos eligen porque tenemos un sistema de carga multibandera. Nosotros no tenemos estaciones de servicio: tenemos un sistema que funciona sobre estaciones de diferentes banderas.

Las provincias tienen necesidad de carga en cualquier localidad o lugar donde haya habitantes o donde exista un servicio público. Un sistema como el nuestro permite utilizar la carga de combustible donde haya una estación disponible.

Y en una provincia tenés vehículos muy diferentes: bomberos, policías, ambulancias. El consumo de combustible representa un presupuesto muy grande. Lo que ayudamos a hacer es tener visibilidad de qué se carga, cómo se carga, dónde se carga y quién carga.

Los datos que debería mirar un gestor de flota

—¿Cuáles son los principales números a los que debería prestar atención alguien que administra vehículos?

—Primero, cuánto combustible carga y cuál es el rendimiento del combustible. Segundo, que ese vehículo tenga las prevenciones mecánicas que debe tener. Y después todo lo relacionado con la conectividad de los sistemas que necesita esa flota para cumplir la función que tiene que cumplir. Puede ser entregar un producto en un supermercado, patrullar una determinada zona, entregar una materia prima en una fábrica o transportar personas en una ambulancia.

¿Qué tan avanzada está Argentina?

Pablo Comba, Director Comercial de Edenred, nos contó la actualidad de la gestión de datos en Argentina.

—¿Cómo ves a Argentina en materia de movilidad inteligente?

—Muy avanzada. Empresas como las nuestras, y otras que proveen sistemas al mercado, ayudaron mucho a que las flotas tengan información, visibilidad, trazabilidad y puedan automatizar o informatizar su operación.

Los vehículos tienen buena tecnología, hay buena capilaridad de carga de combustible, una muy buena red de estaciones de servicio en todo el país y mucha apertura. El argentino se preocupa por evolucionar y perfeccionarse.

Además, lo que pasó en los últimos tres o cuatro años hizo que personas que no venían del mundo de la logística empezaran a interesarse por la logística, porque cada vez existe más necesidad de entregar productos de última milla por el crecimiento del ecommerce.

Hay muchos empresarios que se metieron en este rubro como una oportunidad de negocio y hoy necesitan información para poder administrarlo.

El futuro de la movilidad también será energético

—¿Qué cambios estás viendo en materia de combustibles? ¿Qué lugar tendrán los vehículos eléctricos?

—Creo que en la última milla y la media distancia puede haber, y va a haber, una apertura hacia flotas híbridas o eléctricas. De hecho, hay varias empresas a las que nosotros les proveemos servicios para controlar lo mecánico, preventivo y correctivo, que ya están incorporando vehículos eléctricos. Creo que ahí va a haber una penetración interesante en los próximos años.

Lo que todavía va a costar resolver es el tema de las distancias. Argentina es un país extenso. Hay mucho transporte que cruza de un lugar a otro y tenemos una cantidad de kilómetros que va a necesitar una buena cobertura para todo lo que es el auto eléctrico o la electromovilidad.

Pero también están empezando a aparecer el GNL y el GNC, que contaminan mucho menos y que el transporte pesado en algún momento va a empezar a tener en cuenta por lo que rinde el producto, por lo económico y por lo poco que contamina.

Nosotros, en los países en los que estamos, acompañamos y nos adaptamos localmente a esas formas de carga, a esos productos y a cómo se van a reparar los autos eléctricos. Estamos en permanente cambio.

Pablo Comba, Director Comercial de Edenred, referente en la gestión de la movilidad inteligente.

Conectar telemetría, combustible y mantenimiento

—¿Cómo se integra la información de telemetría con el resto de la gestión?

—Nosotros nos dedicamos a desarrollar sistemas para controlar la carga de combustible, las reparaciones, lo que sucede con la problemática mecánica y conectar el ecosistema de factores necesarios para la gestión de flotas.

Nuestro foco es estar con el gestor de flota, escucharlo, tratar de darle soluciones y hacerle la vida más fácil por todo lo que le pasa en la diaria. A veces es hasta estresante, porque tiene 50 o 60 vehículos que tienen que rodar permanentemente para cumplir con el objetivo del negocio. Se rompe un vehículo, se queda sin combustible, tiene un accidente.

La trazabilidad de las rutas la da la telemetría. Nosotros acompañamos a la telemetría conectando de una manera práctica cualquier empresa de telemetría con el sistema de carga de combustible y con el sistema de reparación mecánica preventiva y correctiva. Por medio de API hacemos que todo se conecte.

Un futuro entre lo autónomo y lo humano

—Cuando vemos drones, autos autónomos o entregas automatizadas, ¿cómo imaginás la movilidad dentro de cinco o diez años?

—Creo que va a haber un mix necesario, más en contextos o geografías como la nuestra, donde las distancias son muy largas y donde el factor humano siempre tiene que estar presente.

Para determinados nichos, el delivery puede ser totalmente autónomo. Lo veo, me lo imagino. Pero cargar, descargar, administrar cargas para consumo masivo, los servicios públicos, la larga distancia, la materia prima, el grano o el mineral... creo que ahí va a haber un mix entre lo autónomo y lo humano.

—¿Los camiones autónomos todavía están lejos?

—Sí, yo creo que sí. Todavía hay mucho camino por recorrer.

La particularidad argentina

—¿Qué características particulares tiene Argentina cuando se piensa en movilidad y logística?

—Nosotros trabajamos muy activa y dinámicamente en tres países que tienen extensiones muy grandes: Argentina, México y Brasil. Son mercados donde nos superamos todo el tiempo por la demanda y por necesidades muy distintas.

Argentina tiene necesidad de cruzar de un lado a otro. Cuando ves el país, el norte produce determinados insumos que llegan a los puertos; está todo lo que sucede con los minerales, el sur, la zona agropecuaria, la yerba y el tabaco en Misiones y Corrientes.

Es un país muy pujante en materias primas y también hay mucha industria en el interior que genera movilidad. Y explotó el mundo de la movilidad con la última milla. El ecommerce, la pizza, la hamburguesa. También es una cuestión generacional.

Conversamos con Pablo Comba, Director Comercial de Edenred, sobre la importancia de la gestión de flotas.

“A partir de cinco vehículos, necesitás un sistema”

—¿A partir de qué cantidad de vehículos una empresa debería empezar a utilizar una herramienta de gestión?

—Yo creo que a partir de cinco vehículos tenés que tener un sistema para tener visibilidad de lo que pasa con tu flota. Porque empieza a hacerse un hueco. El combustible empieza a ser todo un tema. Después tenés las reparaciones, los seguros, los peajes, las multas y la problemática en sí.

Nosotros tratamos de que todo se conecte con todo. Y la inteligencia artificial llegó para eso: baja, se embebe en la operación y cruza todo con todo.

Un asistente para preguntarle directamente a los datos

—¿Cómo cambia la inteligencia artificial la manera de consultar la información?

—Nuestro equipo de producto, marketing y comercial desarrolló un chatbot de consulta inmediata que se llama Franco. Esa herramienta te da la posibilidad de obtener, con una pregunta, el dato.

Yo puedo preguntarle: “Franco, ¿cuál es el vehículo que más cargó el día de hoy? ¿Cuál fue el producto de combustible que más se cargó, o en qué bandera cargué más?". Toda esa información, al que administra un presupuesto, le sirve muchísimo para proyectar el gasto hacia adelante.

Y estamos trayendo al mercado productos que van a empezar a vincular inteligencia artificial con las reparaciones mecánicas preventivas y correctivas.

Predecir cuándo sacar un vehículo de circulación

—¿Qué nuevos datos van a ser importantes en la gestión de una flota?

—El dato mecánico, preventivo y correctivo. Poder saber cuál es el vehículo que más se rompe, cuál es la pieza que más se rompe, qué problemática mecánica tengo que tener en cuenta con determinado vehículo o en qué momento tengo que realizar los cambios.

Las flotas medianas necesitan llegar con el vehículo y cumplir con la entrega. Si vos tenés ese dato administrado, inclusive te sirve para programar la distribución.

Sabés en qué momento frenar la flota, en qué momento tenés la oportunidad de hacer una reparación preventiva, cómo reemplazar ese vehículo por otro y cómo hacer para que no te impacte en el volumen de negocio, en la logística ni en los tiempos.

Eso es lo que se viene. Es lo que te va a permitir programar y darle estabilidad al negocio de la gestión de flotas.

¿Cuánto se puede ahorrar?

—¿Tienen estimado cuánto puede ahorrar una flota que utiliza estos sistemas frente a una que no los utiliza?

—Es variable por mercado y por tipo de actividad. Pero hoy, toda flota que tenga sistemas como los nuestros o los de nuestros competidores que permiten controlar la carga de combustible, está hablando de un 10% o 12% mínimo de ahorro en escala. Se paga solo.

Todavía hay mucho para crecer. Los sistemas necesitan conectarse con otros sistemas. Eso va a ir progresando con el tiempo y va a hacer que ese ahorro o esa optimización sean cada vez más efectivos.

El futuro: un gran hub que conecte todo con todo

—Para cerrar, ¿te imaginás en un futuro cercano una especie de “supercerebro” que administre las flotas?

—No sé si un supercerebro. Pero lo que me imagino en un futuro no muy lejano es un hub, un sistema que permita conectar todo con todo y que esté en una capa superior a sistemas como los nuestros.

Que permita tener buenos tableros y que esa información, al estar centralizada, optimice aún más la toma de decisiones o la eficiencia de la gestión de flota. Eso sí me lo imagino.