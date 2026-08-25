El Gobierno habilitó una nueva universidad y le dio reconocimiento definitivo a otra: qué carreras ofrecerán

El Gobierno de Javier Milei autorizó provisoriamente la creación de la Universidad Laica Presidente Domingo Faustino Sarmiento y otorgó reconocimiento definitivo a la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), mediante los decretos 779/2026 y 786/2026 publicados este martes.

Las medidas, firmadas por el Presidente y los ministros Diego Santilli y Sandra Pettovello, establecen distintos grados de habilitación para ambas instituciones privadas, luego de las evaluaciones realizadas en el marco de la Ley de Educación Superior.

A través del Decreto 779/2026, el Poder Ejecutivo autorizó provisoriamente la creación y el funcionamiento de la Universidad Laica Presidente Domingo Faustino Sarmiento , con sede central en la calle Gregorio Aráoz Alfaro 361/373/375, en la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa fue presentada por la Asociación Civil Laica Presidente Domingo Faustino Sarmiento , que tiene domicilio legal en la avenida Boedo 1115 y surgió a partir de la articulación del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos (ILEC) y la Fundación Civitas et Lex .

Según los fundamentos del decreto, la CONEAU recomendó conceder la autorización provisoria tras evaluar el proyecto institucional y académico, el respaldo económico, el plantel docente, la infraestructura y los planes de estudio.

El organismo destacó además que el proyecto tiene como ejes los valores del laicismo y el librepensamiento, principios que forman parte de la identidad que la nueva institución pretende desarrollar.

Las carreras que proyecta ofrecer

La universidad presentó una oferta académica para sus primeros seis años de funcionamiento que contempla nueve carreras.

Entre las propuestas de grado se encuentran Abogacía, Licenciatura en Trabajo Social, Licenciatura en Ciencia Política, Licenciatura en Administración, Contador Público, Licenciatura en Artes Visuales y Licenciatura en Gestión del Deporte.

A ellas se suman las tecnicaturas en Psicología Social y Grafología.

Varias de las carreras de grado contemplan además títulos intermedios, como Procurador, Técnico en Gestión Social, Técnico en Comunicación Política, Técnico en Gestión y Administración, Técnico en Análisis Contable, Técnico en Gestión de Artes Visuales y Técnico en Administración Deportiva.

Sin embargo, la autorización no implica que las carreras puedan comenzar inmediatamente. Antes del inicio de las actividades académicas, la institución deberá obtener la aprobación de su Estatuto, de las carreras y de los respectivos planes de estudio por parte de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

También deberá acreditar el cumplimiento de los compromisos asumidos y contar con la correspondiente habilitación de los edificios. En los casos en que corresponda, las carreras deberán ser previamente acreditadas por la CONEAU.

La CONEAU pidió avanzar con un inmueble propio

Entre las observaciones realizadas durante el proceso de evaluación, la CONEAU recomendó que la nueva universidad cuente, en un plazo razonable, con un inmueble propio donde pueda concentrarse la mayor parte de sus actividades institucionales, incluida la biblioteca.

El objetivo señalado por el organismo es favorecer la construcción de una comunidad académica propia y con sentido de pertenencia institucional.

Además, cualquier nueva propuesta educativa que no esté incluida en la nómina autorizada deberá ser evaluada y aprobada por la Secretaría de Educación de acuerdo con la normativa vigente.

La UMET obtuvo el reconocimiento definitivo

En paralelo, mediante el Decreto 786/2026, el Gobierno otorgó el reconocimiento definitivo a la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), que de esta manera queda habilitada como institución universitaria privada dentro del régimen de la Ley de Educación Superior.

La universidad funciona desde 2012 con autorización provisoria, otorgada mediante el Decreto 1641/2012, y tiene su sede en la calle Sarmiento 2037 de la Ciudad de Buenos Aires.

El reconocimiento definitivo llegó luego de un extenso proceso de evaluación en el que intervino la CONEAU, que consideró que la institución se encuentra en condiciones de ejercer las atribuciones previstas para las universidades privadas con reconocimiento definitivo.

Una universidad vinculada al mundo sindical

Uno de los aspectos destacados en la evaluación fue el vínculo de la UMET con el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH), organizaciones que participaron en la promoción de la institución.

La CONEAU consideró que esa relación no afecta la autonomía universitaria y que, por el contrario, contribuye a darle un perfil definido como universidad de gestión social, con una orientación vinculada a los saberes y necesidades del mundo del trabajo.

El decreto también resalta el financiamiento de becas mediante aportes sindicales destinadas a estudiantes que no cuentan con recursos suficientes para afrontar sus carreras.

De cuatro carreras a 17 carreras de grado

Otro de los puntos destacados por la evaluación fue el crecimiento sostenido de la institución desde su puesta en funcionamiento.

Según los antecedentes incorporados al decreto, la UMET pasó de contar inicialmente con cuatro carreras de grado y tres facultades en 2014 a disponer actualmente de 17 carreras de grado y tres de posgrado, distribuidas en seis facultades.

La universidad también incorporó títulos intermedios y amplió la oferta de carreras bajo modalidad a distancia.

En materia de investigación, la CONEAU destacó especialmente el Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), una unidad ejecutora de doble dependencia con el CONICET, considerada una de las iniciativas relevantes de la institución.

A esto se suma una red de convenios de cooperación con más de diez universidades nacionales e internacionales para desarrollar actividades de investigación, extensión e intercambio académico.

El Gobierno formalizó dos decisiones sobre universidades privadas

Con los decretos publicados este martes, el Ejecutivo tomó dos decisiones diferentes dentro del sistema universitario privado: por un lado, habilitó provisoriamente el desarrollo de una nueva institución, la Universidad Laica Presidente Domingo Faustino Sarmiento; por otro, otorgó reconocimiento definitivo a una universidad que llevaba más de una década funcionando bajo autorización provisoria.

En ambos casos, las decisiones se fundamentaron en los procedimientos previstos por la Ley de Educación Superior y en las evaluaciones realizadas por la CONEAU.