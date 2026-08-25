Cambios en la obra social de las Fuerzas Armadas: qué dispuso el Gobierno

El Gobierno nacional aprobó la estructura organizativa de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) , creada en febrero de este año como ente autárquico dependiente del Ministerio de Defensa .

La medida quedó formalizada a través del Decreto 778/2026 , firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti .

Uno de los principales puntos de la norma es la definición de la jerarquía de las autoridades de la obra social. El decreto establece que quien ocupe la Presidencia de la OSFA tendrá rango y jerarquía de Secretario, mientras que los restantes integrantes del Directorio tendrán rango y jerarquía de Subsecretario.

El decreto también dispone que el Directorio será asistido por un Gerente General, que tendrá carácter de cargo extraescalafonario.

La remuneración prevista para ese puesto será equivalente al 90% de la correspondiente a un subsecretario. Sus funciones estarán determinadas por la planilla anexa al decreto.

Entre los fundamentos de la medida, el Ejecutivo sostuvo que la incorporación de esta estructura resulta necesaria para dotar a la OSFA de la capacidad institucional necesaria para cumplir con sus objetivos y garantizar el funcionamiento de la entidad.

Una estructura de dos niveles

La norma aprueba además la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la Obra Social de las Fuerzas Armadas.

El primer nivel comprende el organigrama, las responsabilidades primarias y las acciones de las distintas áreas, mientras que el segundo nivel establece las unidades operativas y sus respectivas funciones.

El Gobierno señaló que la organización fue diseñada bajo criterios de desburocratización, eficiencia y eficacia, de acuerdo con lo establecido previamente en el Decreto 88/2026, que creó la OSFA.

Cargos incorporados al régimen del SINEP

Otro de los aspectos contemplados es la incorporación de los cargos correspondientes a la OSFA al Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

La medida se encuadra en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SINEP, homologado por el Decreto 2098/2008 y sus modificatorios.

De esta manera, el Gobierno busca establecer formalmente el régimen aplicable al personal que presta servicios en la nueva obra social.

El financiamiento saldrá del presupuesto de la OSFA

El decreto establece que los gastos derivados de la implementación de la nueva estructura serán afrontados con los créditos presupuestarios asignados a la Obra Social de las Fuerzas Armadas.

La norma contó con la intervención de las áreas competentes del Ministerio de Defensa, la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía y la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.