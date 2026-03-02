Cuántos viajes necesita un delivery para cubrir gastos

Trabajar como delivery en aplicaciones como Rappi o PedidosYa se volvió una opción común para muchas personas en Argentina . Algunos lo usan para complementar ingresos, mientras que otros dependen totalmente de esta actividad. Un informe de la Fundación Encuentro analizó cuántos pedidos debe completar un repartidor al mes para cubrir distintos gastos .

Para esto se creó el Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (APP), que compara el valor promedio de un pedido con canastas de consumo e ingresos de referencia. Por ejemplo, para sostener una canasta de consumo de un hogar de cuatro personas, un repartidor debía completar 454 pedidos promedio en diciembre de 2025. El pedido promedio considerado era de $3.032,9.

Si hablamos de alquileres, los números son altos. En la Ciudad de Buenos Aires, pagar un alquiler promedio de $740.000 requiere 244 viajes al mes. En barrios como Balvanera u Once, alquilar un monoambiente cuesta $500.000, lo que implica unos 165 pedidos. En Palermo o Villa Urquiza, con precios desde $650.000, se necesitan unos 215 viajes.

Para cubrir otros gastos, las cifras varían: un hogar individual sin alquiler necesita 140 pedidos, mientras que solo para la alimentación básica se requieren 63 viajes. La canasta de crianza demanda entre 152 y 170 pedidos, según la edad del niño. Llegar al Salario Mínimo Vital y Móvil implica completar 110 pedidos.

El informe aclara que estos cálculos no incluyen propinas ni gastos de combustible, mantenimiento o datos móviles. Tampoco considera variaciones extremas en los pedidos. Por eso, la cantidad real de viajes necesarios puede ser mayor.

Entre las aplicaciones de delivery hay diferencias

En Rappi, la cantidad de pedidos para cubrir la Canasta Básica Total de un hogar tipo fue aumentando durante 2025, llegando a 572 pedidos en diciembre. En cambio, en PedidosYa, el esfuerzo necesario mostró otras tendencias, con menos aumento en la cantidad de pedidos.

Esto muestra que, aunque algunas mejoras se registraron, trabajar como repartidor sigue siendo exigente. Hacer cientos de pedidos al mes es necesario solo para cubrir gastos básicos, lo que evidencia la fragilidad de estos ingresos frente a la inflación y los costos de vida.

Si bien ser delivery puede ser una fuente de ingresos flexible, no siempre alcanza para vivir cómodo. Los números del APP ayudan a entender el esfuerzo real que implica esta actividad y las diferencias entre plataformas.