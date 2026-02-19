Por qué recomiendan comer pescado en adultos y cuáles son sus beneficios

El pescado es rico en proteínas, omega-3, vitaminas y minerales, y su consumo regular en adultos ayuda a la salud cardiovascular, ósea y cerebral.

El consumo de pescado suele recomendarse en adultos por sus beneficios nutricionales y su impacto positivo en la salud general. Forma parte de patrones de alimentación equilibrada, como la dieta mediterránea, que se asocian con menor riesgo de enfermedades crónicas.

Por qué recomiendan comer pescado en adultos Uno de los principales motivos es su contenido de proteínas de alta calidad. Aporta todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para mantener la masa muscular, reparar tejidos y sostener funciones vitales, algo especialmente importante a medida que avanza la edad.

Además, muchos pescados, en especial los llamados “azules” como el salmón, la sardina o el atún, son ricos en ácidos grasos omega-3. Estas grasas saludables ayudan a reducir la inflamación y se asocian con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. También pueden contribuir al buen funcionamiento del cerebro.

El pescado es fuente de vitamina D, clave para la salud ósea y el sistema inmunológico, y de minerales como yodo y selenio, importantes para la función tiroidea y la protección celular. En adultos mayores, estos nutrientes cobran especial relevancia.

Otro punto a favor es que, en general, el pescado tiene menos grasas saturadas que muchas carnes rojas. Por eso, reemplazar parte del consumo de carne por pescado puede mejorar el perfil lipídico y favorecer el control del colesterol.