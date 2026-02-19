Ni lavandina ni vinagre: el producto low cost para la limpieza del baño

A veces la solución para la limpieza del hogar no está en la góndola del supermercado, sino en el botiquín de primeros auxilios. Para el baño hay un producto que es un gran aliado para desinfectar.

Se trata del agua oxigenada , un recurso económico y ecológico que es muy potente y a menudo muchos subestiman. Este producto tiene una capacidad de burbujear cuando entra en contacto con la materia orgánica. No solo es para curar sino que su estructura química la convierte en un agente oxidante natural que puede destruir bacterias y blanquear superficies.

Con un agua oxigenada se puede transformar la higiene del baño. La humedad persistente en las uniones de los cerámicos es un verdadero dolor de cabeza. Este producto puede penetrar en la porosidad de la pastina y eliminar el hongo de raíz.

Para aplicarla, hay que rociar directamente sobre las manchas oscuras y dejar reposar quince minutos. Luego frotar con un cepillo pequeño y enjuagar. Notarán un blanqueamiento inmediato.

El agua oxigenada es una aliada de la limpieza.

En cuanto al inodoro, el agua oxigenada sirve para lograr una desinfección profunda sin usar lavandina. En este caso el peróxido de hidrógeno es una gran opción para higienizar el sanitario y neutralizar los aromas.

Para eso se coloca media taza en el interior del inodoro. Se puede dejar actuar toda la noche para que se potencie su poder desincrustante sobre el sarro leve.

Además, el agua oxigenada es ideal para desinfectar la mesada sin dejar residuos peligrosos. En este caso se pulveriza sobre la bacha y la mesada. Se deja actuar cinco minutos y luego se frota con un paño húmedo.

No se aconseja mezclar agua oxigenada con vinagre porque genera un ácido que irrita la piel y ojos.