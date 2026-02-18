El método definitivo para limpiar la bombilla del mate y recuperar el sabor original

Es posible realizar una limpieza de la bombilla con bicarbonato de sodio para eliminar el sarro y dejarla lista para volver a usar.

Los que toman mate usan la bombilla a diario, sin embargo muchas veces no prestan atención a su limpieza y se tapa, además de acumular suciedad. Los restos de yerba y sarro la obstruyen y alteran además el sabor de esta infusión típica.

Limpieza de la bombilla Enjuagar la bombilla debajo de la canilla no es suficiente, la realidad es que se necesita otro proceso para dejarla como nueva. El sedimento que se forma dentro de la bombilla es conocido como biofilm y es una capa de residuos orgánicos que si no se elimina puede hacer que proliferen hongos y bacterias.

Deja la bombilla impecable con solo un ingrediente de casa. Foto: Fuente: Freepik Deja la bombilla impecable con solo un ingrediente de casa. Foto: Fuente: Freepik Para este truco se necesita una olla donde entre la bombilla, dos cucharadas de bicarbonato de sodio, agua para cubrir las piezas y unas rodajas de limón o de vinagre blanco.El primer paso es colocar las bombillas en una olla con agua fría y añadir bicarbonato de sodio. Luego llevar a ebullición y notarán que el agua se pone marrón oscuro. Se trata del sarro que comienza a desprenderse. Dejar hervir quince minutos. Luego retirar la bombilla con cuidado y dejar correr agua fría por el interior para que se vayan los restos flojos.