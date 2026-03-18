Cómo limpiar la bombilla del mate y dejarla como nueva

La bombilla del mate puede acumular restos de yerba, azúcar, sarro y otros sedimientos: cómo hacer una limpieza profunda en minutos.

Un ingrediente de casa puede ser el aliado perfecto para dejar la bombilla del mate impecable. Foto: Shutterstock

Las bombillas son un instrumento esencial en el día a día. La costumbre hace que la usemos todos los días para tomar mate y incluso, también compartiendo con otras personas. En este sentido, es importante saber realizar una buena limpieza profunda de este artefacto para disfrutar del mate con la mayor higiene posible.

Con la limpieza de la bombilla podemos evitar que esta acumule restos de yerba en su interior, sedimentos, aceites y sarro. Como es sabido, el agua cuando es muy pesada deja restos de sarro en la pava o en el termo del mate, lo ideal es evitar esto también en la bombilla.

Paso a paso: cómo limpiar las bombillas para el mate Para esta tarea solo vamos a necesitar un ingrediente, que a esta altura se ha convertido en un aliado infalible: el bicarbonato de sodio. Una vez que lo tengamos, se necesita poner agua a hervir y agregar una cucharada de este ingrediente. Luego, metemos las bombillas y las dejamos ahi entre 10 y 15 minutos.

El bicarbonato de sodio, gracias a su composición y textura, actúa como un abrasivo suave dentro de la bombilla, al mismo tiempo que elimina restos de suciedad y desinfecta profundamente. Se recomienda hacer esto cada 15 o 30 días. Una vez hecho esto, se enjuagan las bombillas y si es posible, usando un cepillo.

El truco infalible para limpiar la bombilla del mate La bombilla del mate se ensucia con el polvo de la yerba. Foto: Archivo El truco infalible para limpiar la bombilla del mate. Foto: Archivo Alternativas de limpieza de bombillas Otra alternativa para la limpieza de bombillas es mezclar vinagre blanco con dos partes de agua tibia y dejar las bombillas ahi por unas horas. El vinagre también funciona como desinfectante natural.