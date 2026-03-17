Mezclar laurel y bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan
La preparación de laurel y bicarbonato de sodio es un truco de limpieza que sirve para mejorar el aroma y también, para repeler insectos.
Las plagas en casa pueden volverse un problema si no se controlan a tiempo, al igual los malos olores en las heladeras si no se combaten. En este sentido, se hizo viral un truco casero que involucra dos ingredientes que suelen estar en cualquier alacena: el laurel y el bicarbonato de sodio.
Ambos ingredientes combinan sus propiedades para crear un potente agente de limpieza que elimina malos olores de la heladera, la basura y los armarios, pero también repele insectos como cucarachas, hormigas y moscas gracias a su aroma característico.
Propiedades de los ingredientes
El laurel contiene aceites esenciales con propiedades antibacterianas, antifúngicas y repelentes naturales. Su aroma intenso actúa sobre insectos y microorganismos y se usa desde hace siglos tanto en la cocina como en remedios caseros. El bicarbonato de sodio, por su parte, es un abrasivo suave con propiedades desodorizantes, alcalinizantes y antimicrobianas que lo convierten en uno de los limpiadores naturales más versátiles del hogar.
Para qué sirve
- Repele insectos como cucarachas, hormigas y moscas gracias al aroma del laurel
- Elimina malos olores de la heladera, armarios y basura
- Desodoriza espacios cerrados como placards y cajones
- Absorbe la humedad en espacios pequeños
- Mantiene alejadas las polillas de la ropa en armarios
Cómo combinar laurel y bicarbonato
La preparación es muy simple. Hay que triturar al menos cinco hojas de laurel seco hasta convertirlas casi en polvo, mezclarlas con dos cucharaditas de bicarbonato de sodio y colocar la mezcla en pequeños frascos abiertos o saquitos de tela. Luego ubicarlos donde se quiere que hagan efecto: dentro de la heladera para absorber malos olores, en armarios para mantener alejados a los insectos o cerca de la basura para neutralizar los olores. La mezcla debe renovarse cada 15 días para reactivar las propiedades de ambos ingredientes.