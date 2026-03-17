Mezclar laurel y bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

La preparación de laurel y bicarbonato de sodio es un truco de limpieza que sirve para mejorar el aroma y también, para repeler insectos.

Las plagas en casa pueden volverse un problema si no se controlan a tiempo, al igual los malos olores en las heladeras si no se combaten. En este sentido, se hizo viral un truco casero que involucra dos ingredientes que suelen estar en cualquier alacena: el laurel y el bicarbonato de sodio.

Ambos ingredientes combinan sus propiedades para crear un potente agente de limpieza que elimina malos olores de la heladera, la basura y los armarios, pero también repele insectos como cucarachas, hormigas y moscas gracias a su aroma característico.

Propiedades de los ingredientes El laurel contiene aceites esenciales con propiedades antibacterianas, antifúngicas y repelentes naturales. Su aroma intenso actúa sobre insectos y microorganismos y se usa desde hace siglos tanto en la cocina como en remedios caseros. El bicarbonato de sodio, por su parte, es un abrasivo suave con propiedades desodorizantes, alcalinizantes y antimicrobianas que lo convierten en uno de los limpiadores naturales más versátiles del hogar.