Los 2 ingredientes caseros que ahuyentan cucarachas de forma rápida y natural

Descubrí cómo dos ingredientes comunes de tu cocina pueden ser la solución natural y rápida para ahuyentar cucarachas sin recurrir a químicos.

Las cucarachas pueden ser portadoras de enfermedades como la salmonelosis, E. Coli, disentería y fiebre tifoidea. Foto: SHUTERSTOCK

Las cucarachas se sienten atraídas en el hogar por la humedad, el calor y la comida. Por eso, es normal encontrarlas en lugares que frecuentamos como el baño o la cocina. Actuar rápido es vital para evitar una plaga y por suerte, podemos usar productos de la alacena.

Laurel y bicarbonato de sodio: la solución contra cucarachas La mezcla de laurel y bicarbonato de sodio es efectiva contra estos insectos y la razón es simple. En primer lugar, el laurel las espanta por su intenso aroma derivado de sus aceites esenciales como el cineol o eugenol. Mientras que el bicarbonato actúa como veneno estomacal al ser ingerido por las cucarachas. Se obtiene más resultado si el bicarbonato se mezcla con un poco de azúcar para atraerlas.

La clave esta en ubicar bien estos ingredientes en diferentes lugares de casa. Los lugares ideales son puntos ciegos, oscuros y húmedos como detrás de estufas, bajo la heladera, dentro de alacenas y cerca de las cañerías.

Elimina las cucarachas y mantén tu hogar limpio. Foto: Freepik El laurel puede reemplazarse por otras hierbas aromáticas como menta o ruda. Foto: Freepik

Otras medidas de limpieza para espantar cucarachas Además de esto, se deben implementar algunas medidas de limpieza. En primer lugar, es importante eliminar migajas y grasas de encimeras y electrodomésticos. Se puede usar vinagre blanco mezclado con agua para limpiar y desinfectar superficies y rincones.