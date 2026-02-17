Este es el motivo por el que tu aire acondicionado enfría poco en verano y cómo arreglarlo en cinco minutos

Los que entienden del tema recomiendan una limpieza para que el aparato funcione mejor en los meses de verano.

Con las altas temperaturas del verano el aire acondicionado es uno de los electrodomésticos más exigidos en el hogar. Lo cierto es que a veces no enfría como debería. Sin embargo, la solución está en la limpieza de los filtros.

Limpieza del aire acondicionado Cuando los filtros están sucios y obstruidos reducen la capacidad de refrigeración forzando el motor y aumentando además un 25% del consumo eléctrico. A eso se suma que se acorta la vida útil del aparato.

Es por eso que se aconseja realizar la limpieza de los filtros durante la temporada alta. Para eso hay que desenchufar el equipo y levantar el split. Habrá dos mallas plásticas que son los filtros que atrapan el polvo. Retirarlos deslizándolos hacia abajo. Si tienen una capa grisácea el equipo estaba “asfixiado”.

Por otro lado, se usará agua tibia para lavar los filtros y si tienen mucha grasa acumulada se mezcla agua con un chorrito de vinagre blanco. Lavar siempre del lado contrario al que entró el polvo para que el agua empuje la suciedad hacia afuera.

Nunca hay que secarlos al sol ni con el secador de pelo. El calor intenso puede deformar el plástico o la malla haciendo que no encajen. Dejar secar a la sombra es el mejor método antes de volver a colocarlos.