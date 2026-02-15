Jardinería: este es el secreto para que las orquídeas florezcan sin parar

Los expertos en jardinería tienen una serie de consejos para que las orquídeas estén siempre radiantes.

En ocasiones las orquídeas se resisten a dar flores, sin embargo eso no significa que la planta esté enferma. En la mayoría de las ocasiones está esperando el estímulo adecuado, según señalan los expertos en jardinería. El secreto está en las raíces sanas.

Orquídeas con flores En primer lugar, hay que prestar atención al sustrato. Las orquídeas son plantas epífitas (viven en troncos de la naturaleza) por lo que sus raíces tienen necesidades únicas. No hay que usar tierra común, se puede optar por una mezcla de corteza de pino, carbón vegetal o fibra de coco.

Hay que saber que las raíces de las orquídeas necesitan "respirar". Un sustrato compacto es su peor enemigo. Además, la planta debe estar ubicada en un lugar con luz indirecta brillante. Sin luz la planta no tendrá la energía suficiente para desarrollar raíces nuevas ni mucho menos para florecer.

Cuando la planta tenga la base sólida se pueden activar mecanismos naturales para que aparezcan las varas florales. Para estimular la floración la planta necesita percibir una ligera diferencia entre el día y la noche. Ubicarla cerca de la ventana sin corrientes de aire extrema será suficiente.

Por otro lado, se aconseja aplicar un fertilizante específico para orquídeas cada quince o veinte días. Eso le aportará los minerales necesarios para sostener el esfuerzo de la flor. Hay que saber que la paciencia en este caso es importante porque se trata de una planta que tiene sus propios tiempos. La constancia en los cuidados es la que garantiza los resultados a largo plazo.