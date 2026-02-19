Tendencia: por qué recomiendan frotar un corcho sobre las manchas de la pared

Es posible realizar una limpieza de algunas manchas que tiene la pared con el simple hecho de usar un corcho.

A veces las paredes tienen roces y marcas que parecen imposibles de quitar, incluso al realizar una limpieza con un paño húmedo. Sin embargo, existe una solución ecológica y efectiva para solucionarlo: frotar un corcho de vino contra la pared.

Limpieza efectiva En este caso el corcho actúa como un borrador mágico por su textura particular. La superficie rugosa y suave permite desprender la suciedad superficial sin dañar el acabado ni levantar la pintura. Esto es una ventaja frente a las esponjas abrasivas que dejan los cercos.

Este truco de limpieza es muy efectivo para eliminar marcas de lápiz y de crayones. Es ideal para los hogares con niños, para rozaduras negras de muebles o zapatos. Además, es apto para paredes pintadas con látex o pintura acrílica al agua. Es una buena manera de reciclar un residuo doméstico habitual.

vino corcho manos mujer copa (1) El corcho se puede reutilizar fácilmente. Alf Ponce Mercado / MDZ Paso a paso Para mejores resultados hay que asegurarse de que el corcho esté completamente seco y limpio. Luego hay que localizar la marca a eliminar. Pasar un paño seco para retirar el polvo que se desprende del corcho. Si la marca persiste volver a frotar o cambiar a un corcho nuevo.