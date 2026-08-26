Edemsa programó cortes de luz en ocho departamentos de Mendoza para este miércoles
La empresa de electricidad detalló cuáles son las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 26 de agosto. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son ocho los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este miércoles 26/8
Ciudad
- En la intersección de calles Espejo y Chile. En el Teatro Independencia y zonas aledañas. Ciudad de Mendoza. De 7.00 a 7.30 h.
Las Heras
- Entre calles Cornelio Moyano, Remedios Escalada de San Martín, callejón Morales, Democracia y áreas adyacentes. De 9.00 a 11.00 h.
- Entre calles Matheu, Álvarez Condarco, Dorrego, Martino y zonas aledañas. De 11.15 a 14.00 h.
- En la intersección de calles Champagnat y Ruta Provincial N°99 y zonas aledañas. De 9.15 a 11.15 h.
Luján
- En calle Terrada, entre callejón Parrales de Norton y Olavarría y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.
- En Ruta Provincial N°82, hacia el norte de Las Compuertas y zonas aledañas; Las Compuertas. De 10.30 a 12.30 h.
Maipú
- Entre calles Perito Moreno, Castro Barros, Pueyrredón y Videla Aranda; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.
- En Finca Ferrer y zonas aledañas; El Carrizal. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Juan Agustín Maza, entre Remedios de Escalada y Lavalle; Gutiérrez. De 11.00 a 15.00 h.
Tunuyán
- En Ruta N°92 Las Rosas, entre callejón Ruano y calle Reina. En el barrio Las Praderas y zonas aledañas; El Totoral. De 9.15 a 13.15 h.
Tupungato
- En calle La Carrera (o Ancon), entre La Gloria y Escuela N°1-518 Domingo l Bombal; San José. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle La Vencedora, entre San Pedro y Escuela 1-564 Juan González Ozo; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.
- En Ruta Provincial N°89, entre calles El Álamo y Costa Canal; Gualtallary. De 8.45 a 12.45 h.
San Carlos
- En calle Cisterna (o Guillermo Díaz), entre San Martín y Castillo y zonas aledañas; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles El Carolino, San Martin Norte, Videla Aranda, Vicente Zapata y zonas aledañas; La Consulta. De 15.00 a 18.00 h.
San Rafael
- En calle Josefa Rosco, entre Rufino Ortega y Escuela; La Llave. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Díaz, hacia el oeste de calle Josefa Rosco; La Llave. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Sarmiento, Lisandro de La Torre, Fray Inalicán y Casnati. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Zamarbide, entre Las Vírgenes y Costa de Las Vías; El Toledano. De 15.00 a 19.00 h.