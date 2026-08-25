Qué cambia con la nueva Ley de Arbolado y cómo serán las podas y erradicaciones

La modificación de la Ley de Arbolado Público y su reciente reglamentación cambiaron las competencias sobre los árboles ubicados en jurisdicción municipal. En Luján de Cuyo , el municipio tendrá jurisdicción exclusiva sobre su arbolado público, mientras que Provincia seguirá interviniendo en ejemplares ubicados sobre rutas nacionales y provinciales o cauces de riego, según explicó Emilce Barzola.

Barzola, ingeniera agrónoma y encargada del área de Forestación y Arbolado Público de Luján de Cuyo , fue entrevistada en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio y explicó los alcances de la modificación y los cambios que deberá afrontar el municipio para asumir las nuevas competencias.

“La modificación de la Ley, lo que cambia es la jurisdicción de, en el caso de los municipios, que pasan a tener jurisdicción exclusiva sobre su arbolado público”, explicó Barzola.

Esa responsabilidad alcanza a los árboles ubicados en calles municipales. En cambio, “en el caso de forestales que estén sobre rutas nacionales o provinciales o sobre cauces de riego, en esos casos sigue interviniendo la provincia como organismo de aplicación”.

En el caso de Luján de Cuyo , la diferenciación alcanza a algunas de las principales vías del departamento. La Ruta 7 y la Ruta 40 corresponden a jurisdicción de Vialidad Nacional, mientras que la Ruta 82, conocida como Panamericana, depende de Vialidad Provincial.

El cambio principal estará en el procedimiento para intervenir sobre los ejemplares ubicados bajo jurisdicción municipal. “Anteriormente, para poder erradicar un árbol o para podar, teníamos que gestionar ante la provincia un permiso que nos habilitara a hacer esas tareas. Ahora es el mismo municipio quien va a autorizarlas”, señaló Barzola.

Sin embargo, la ingeniera agrónoma advirtió que la implementación de la reforma todavía está siendo analizada. “Está muy nuevita. Tenemos la reglamentación o el decreto que salió ayer publicado. Lo estamos trabajando y lo tenemos que evaluar”, sostuvo.

La nueva responsabilidad también implica cambios dentro de las estructuras municipales. “Genera muchas modificaciones a nivel municipal en cuanto a que tenemos que establecer cuál será el área responsable de cumplir ese rol que tenía antes la provincia”, explicó y agregó que "también exige varias tareas administrativas que nos va a generar mayor trabajo”, afirmó.

En cuanto a la tarea cotidiana sobre los árboles, Barzola consideró que la situación no tendrá una modificación sustancial. “Pero en cuanto al operativo, es más o menos lo mismo. Nosotros ya veníamos trabajando y haciéndonos cargo de lado a lado”, indicó.

Más tareas, recursos y el estado del arbolado en Luján

Uno de los aspectos planteados durante la entrevista fue si los municipios cuentan con los recursos necesarios para afrontar las nuevas obligaciones. Barzola señaló que se trata de una cantidad importante de tareas que ahora deberán asumir las comunas.

En Luján de Cuyo, además, el diagnóstico sobre el arbolado presenta características particulares por la extensión territorial del departamento. “Nosotros, a diferencia tal vez de otros departamentos, tenemos muchas zonas rurales. Entonces, nuestro arbolado está en varios sectores”, explicó.

Barzola también señaló la existencia de ejemplares que requieren intervenciones más profundas. “Tenemos el arbolado senescente, que requiere hacer un trabajo más profundo”, afirmó.

Según explicó, el municipio ya comenzó a trabajar sobre esa situación. “Estamos empezando con trabajos de recambios y de mejoras”, indicó. No obstante, remarcó que las intervenciones deben realizarse de manera progresiva: “Como todo, lleva tiempo".

La nueva normativa no modifica, por el momento, el mecanismo que utilizan los vecinos de Luján de Cuyo para comunicar problemas relacionados con los árboles ubicados frente a sus viviendas.

“Hay que comunicarse con las vías legales de cada municipio. En nuestro caso, nos vamos a manejar de la misma manera”, explicó Barzola.

En el caso de Luján de Cuyo, los pedidos de poda pueden realizarse mediante el sistema habilitado por el municipio. “Para solicitar podas, tenemos un sistema de citas en Mi Luján Digital, que se pueden contactar para dejar su domicilio y plantear cuál es la situación”, señaló.

A partir del reclamo, el área municipal realiza una evaluación del ejemplar antes de determinar qué intervención corresponde. “Nosotros hacemos inspección del árbol y evaluamos las tareas las que sugerimos realizar”, explicó.