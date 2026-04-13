Entró en vigencia la nueva ley de arbolado público: qué cambia y cuáles son los puntos clave

El Gobierno de Mendoza promulgó una reforma clave en la normativa que regula el arbolado público en toda la provincia. Por medio de la Ley Nº 9702, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se introdujeron las modificaciones a la Ley de Arbolado Público (Nº 7874), con el objetivo de mejorar la gestión, preservación y control de los espacios verdes.

Uno de los cambios centrales de la reforma rige en el rol de los municipios, quienes de ahora en más tendrán el control exclusivo del arbolado en su territorio. Mientras tanto, el Estado provincial mantendrá la jurisdicción sobre el arbolado en rutas, cauces y espacios de dominio público provincial y nacional.

En dicho contexto, las comunas tendrán que elaborar un Plan de Manejo Integral del Arbolado cada cuatro años y presentar informes anuales con los avances y resultados obtenidos. Puntualmente, el informe deberá presentarse antes del 31 de marzo del año siguiente, detallado el grado de cumplimiento de sus objetivos, acciones desarrolladas y resultados, así como las modificaciones o variaciones sustanciales que hubieran sido introducidas al mismo.

Otro punto relevante es que cualquier intervención sobre el arbolado público - como poda, tala o erradicación - deberá contar con autorización previa de la Subsecretaría de Ambiente para evitar daños al patrimonio forestal urbano.

Los municipios tendrán el control sobre el arbolado público de su territorio.

Además, la ley incorpora cambios en la Ley Orgánica de Municipalidades : no se podrán modificar nombres de calles o espacios públicos sin una ley provincial, ni rendir homenaje a personas vivas en estos lugares.

El rol de la Provincia

La autoridad de aplicación provincial de la nueva ley de arbolado público será la Subsecretaría de Ambiente, incluyendo áreas bajo competencia de Vialidad e Irrigación. Una de sus principales funciones será definir políticas integrales y fijar criterios técnicos para la preservación, mantenimiento y desarrollo del arbolado público.

También deberá establecer mejores especies para cada lugar, a través de un listado de recomendaciones según las características de cada zona, promoviendo un enfoque diferenciado entre calles, avenidas y espacios verdes.

De monocultivo se pasará a policultivo, que implica utilizar gran variedad de especies en forma combinada. El policultivo reduce la efectividad del ataque de las plagas a través de distintos mecanismos relacionados con las formas de multiplicación, distribución y colonización de agentes causales de enfermedades y plagas.

Además, las plantaciones deberán realizarse en distintos años, para que cuando la vejez u otras razones obliguen al corte de ejemplares más antiguos, el espacio no quede desprovisto de árboles.