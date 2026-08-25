Colectivos y subtes con descuento: las promociones que siguen vigentes hasta fines de agosto

Agosto entra en sus últimos días y, para quienes usan el transporte público a diario, todavía queda margen para aliviar parte del gasto mensual. La diferencia puede estar en un gesto tan simple como elegir otra forma de pago: varias billeteras y bancos mantienen descuentos en colectivos y subtes, algunos con reintegros del 50%.

Las propuestas no funcionan de la misma manera ni están disponibles en todas las líneas. Algunas exigen apoyar el teléfono en un lector NFC; otras, generar un código QR desde la aplicación. También cambian los topes y los plazos de devolución. Por eso, antes de subir, conviene comprobar que el beneficio esté habilitado en la cuenta y que la unidad acepte ese medio de pago. Abonar una recarga de SUBE, por ejemplo, no activa estas promociones.

Ualá ofrece el reintegro más alto para viajar en colectivo Una de las opciones vigentes es la de Ualá, que devuelve el 50% de los pagos realizados en colectivos hasta el 30 de septiembre. El límite es de $15.000 por mes y por número de tarjeta. Para acceder hay que usar una Mastercard de crédito, débito o prepaga de la compañía, asociada a una billetera que permita pagar con NFC. La promoción alcanza a servicios habilitados de DOTA, Sistema Independencia y aquellos procesados por Nación Servicios. Aunque la campaña tiene alcance nacional, esto no significa que funcione en cualquier unidad: el colectivo debe contar con un validador preparado para recibir pagos sin contacto. El reintegro puede demorar hasta 60 días.

Naranja X también apuesta por una devolución del 50%, aunque su propuesta termina el 31 de agosto. La empresa ofrece dos caminos. El primero permite pagar colectivos, subtes y determinados peajes con una tarjeta Visa de la entidad mediante NFC, con un máximo de $5.000 mensuales. El segundo está pensado únicamente para el subte porteño: desde la aplicación se debe ingresar en “QR Subte” y abonar con el dinero disponible en la cuenta. En ese caso, el tope también es de $5.000, pero la devolución puede aparecer dentro de las 48 horas. Ambas campañas podrían finalizar antes si se agota el fondo destinado a los reintegros.

Los beneficios de MODO con Santander y Banco Macro Los clientes de Santander tienen tiempo hasta el último día de agosto para recuperar el 50% de sus viajes en colectivos y subtes. El pago debe hacerse con Viaje con QR, desde la aplicación bancaria o desde MODO, y el dinero tiene que salir de una cuenta Santander con al menos $1.200 disponibles. El beneficio contempla un tope total de $8.000.