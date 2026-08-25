Anses paga por casarse: quiénes pueden pedir la Asignación por Matrimonio

Conocé cómo solicitar la Asignación por Matrimonio de Anses, los montos vigentes y los topes de ingresos que se deben cumplir para acceder a este beneficio.

Anses otorga un pago único a quienes contraen matrimonio y cumplen con los requisitos. Foto: Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) otorga un pago a las parejas que contraen matrimonio y cumplen con determinados requisitos. Se trata de la Asignación por Matrimonio, un beneficio que forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU), junto con las de Nacimiento y Adopción.

A diferencia de otras prestaciones de Anses, las APU se cobran una sola vez y no se otorgan de manera automática. Las personas interesadas deben realizar el trámite para solicitar el pago. En el caso de la Asignación por Matrimonio, además, existe un plazo específico: deben haber pasado al menos dos meses desde el casamiento y no pueden transcurrir más de dos años.

Quiénes pueden solicitar la Asignación por Matrimonio La prestación está destinada a distintos grupos de beneficiarios de Anses. Pueden solicitarla los trabajadores registrados comprendidos en el SUAF, además de titulares de la Prestación por Desempleo, beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

El monto de la asignación depende del período en el que se produjo el matrimonio. Quienes contrajeron matrimonio en agosto de 2026 pueden cobrar $131.652, aunque realicen el trámite con posterioridad, siempre que se encuentren dentro del plazo establecido.

Además, al igual que ocurre con otras asignaciones familiares, Anses contempla topes de ingresos individuales y familiares para determinar quiénes pueden acceder al beneficio. En agosto, el límite es de $3.092.203 por integrante del grupo familiar y de $6.184.406 para el total del grupo familiar.