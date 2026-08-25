Anses abre un nuevo tramo de pagos este martes 25: quiénes reciben sus haberes

La Anses deja atrás el calendario de la jubilación mínima y comienza a pagar a quienes perciben haberes superiores. También avanza la Prestación por Desempleo.

La Anses comienza este martes 25 de agosto a pagar las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo.

Desde este martes 25 de agosto, cambia el grupo de jubilados que pasa por ventanilla en la Anses. Concluido el cronograma correspondiente a quienes no superan el haber mínimo, ahora comienzan las acreditaciones para los beneficiarios que cobran por encima de ese monto. Los primeros serán aquellos cuyos DNI terminan en 0 y 1.

El pago de estas jubilaciones se concentrará en los últimos días hábiles del mes. Después de los DNI 0 y 1, el miércoles 26 cobrarán las terminaciones 2 y 3; el jueves 27, 4 y 5; el viernes 28, 6 y 7; y el lunes 31 se completará el calendario de pagos con los documentos finalizados en 8 y 9.

El martes también habrá novedades para quienes reciben la Prestación por Desempleo. Después de comenzar el lunes con los documentos terminados en 0 y 1, este 25 de agosto les corresponde cobrar a los DNI 2 y 3. El cronograma continuará de manera consecutiva hasta el viernes 28.

A diferencia de las semanas anteriores, ya no habrá pagos por terminación de documento para AUH, Asignación Familiar por Hijo o Asignación por Embarazo, dado que esos calendarios concluyeron el lunes 24 con los DNI terminados en 9. Sí permanecen abiertos los períodos de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción y de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que alcanzan a todas las terminaciones.

Los DNI terminados en 0 y 1 abren una nueva etapa del calendario de pagos de Anses para agosto. MDZ ¿Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima? Las jubilaciones y pensiones aumentaron 1,89% en agosto, por lo que el haber mínimo quedó en $419.775,93. A quienes perciben exactamente ese monto se les suman $70.000 de bono hasta alcanzar los $489.775,93.