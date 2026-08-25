Histórico: Faustino Oro le ganó una partida a Magnus Carlsen, el número uno del ajedrez

El enfrentamiento entre Faustino Oro y el líder del ránking mundial consistió en un encuentro amistoso disputado en una plataforma online.

El ajedrecista Faustino Oro venció al noruego Magnus Carlsen en un encuentro amistoso disputado en la plataforma digital Chess.com y volvió a escribir un hito en su carrera internacional.

El enfrentamiento entre la joven promesa de 12 años y el número uno del ránking mundial consistió en una serie de ocho partidas bajo el formato de tres minutos por jugador sin incremento de tiempo (3+0).

Cómo fue la victoria de Faustino Oro En ese contexto de altísima exigencia y velocidad, el múltiple campeón del mundo se adjudicó la serie con cuatro victorias y tres empates, pero el argentino consiguió la hazaña de arrebatarle el triunfo en el quinto choque de la jornada y el resultado final fue 4-1.

La relación entre ambas figuras suma varios antecedentes de peso, ya que Carlsen ya había demostrado su fascinación por el talento del joven radicado en España durante el Mundial por equipos celebrado en Hong Kong y posteriormente lo recibió en Oslo, donde destacó de manera pública su madurez y compresión del juego para su corta edad.

“Faustino es mucho mejor de lo que era Messi a los 12. Está en una buena senda, debe disfrutarlo. Un día, Messi va a tener suerte de ser comparado con él”, sentenció tras aquel encuentro.