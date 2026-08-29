Misiones: una mujer de 93 falleció tras ser atacada por un perro dogo

Una mujer de 93 años murió en Misiones luego de sufrir un violento ataque de un perro dogo en el fondo de una vivienda de Santa Ana. La mujer fue trasladada de urgencia a distintos centros de salud debido a la gravedad de las heridas, pero finalmente falleció este viernes por la tarde en el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, en Posadas.

El episodio se produjo durante la mañana por motivos que todavía no fueron determinados, la víctima ingresó al sector posterior del inmueble, donde se encontraba el animal. Allí se produjo la agresión, que le provocó múltiples lesiones.

Uno de los puntos que busca esclarecer la investigación es qué llevó a la mujer a entrar en la propiedad y si contaba con autorización para hacerlo. Además, los investigadores deberán determinar bajo qué condiciones estaba el perro y qué medidas de seguridad tenía el domicilio para impedir que el animal pudiera atacar a una persona.

La propietaria de la vivienda no estaba presente cuando ocurrió el hecho. Según la reconstrucción inicial, tomó conocimiento de lo sucedido posteriormente y trasladó a la víctima en su propio vehículo hasta el hospital de Santa Ana. Debido a la gravedad del cuadro, los médicos resolvieron derivarla luego al Hospital Ramón Madariaga de Posadas.

Sin embargo, alrededor de las 15:30, la mujer sufrió un paro cardiorrespiratorio. El personal sanitario realizó maniobras de reanimación, pero no logró revertir la situación y se confirmó su fallecimiento.

La actuación de la Policía de Misiones

La causa quedó en manos de la Comisaría de Santa Ana, dependiente de la Unidad Regional XIII de la Policía de Misiones. En las próximas horas se buscará avanzar con las pericias y los testimonios para reconstruir la secuencia y establecer eventuales responsabilidades.

Mientras continúa la investigación, el dogo permanece bajo custodia de sus propietarios. La Justicia deberá determinar, entre otros aspectos, si el animal estaba correctamente contenido y si se habían adoptado las precauciones necesarias para evitar que pudiera entrar en contacto con personas ajenas al domicilio.

El caso vuelve a poner bajo la lupa las obligaciones vinculadas con la tenencia de perros de gran porte o considerados potencialmente peligrosos. Las disposiciones dependen de cada jurisdicción, aunque suelen contemplar condiciones adecuadas de encierro, cercos seguros y medidas destinadas a prevenir situaciones de riesgo.