Passalacqua marca el camino, Rovira cada vez se derrumba más.

Mientras el gobernador de Misiones Hugo Passalacqua marca el camino de la provincia cada vez se derrumba más el poder político del ex conductor del ex Frente Renovador de la Concordia Social y ex Renovación Neo el diputado provincial Carlos Rovira. Cabe acotar que nunca el mandatario misionero “jugó”, como se dice vulgarmente por la espalda.

También hay que destacar que tampoco se le “subió el poder a la cabeza”. Sigue siendo la misma persona de siempre. La mínima custodia; la charla permanente con la gente; los mismos amigos con los que sufre o se alegra con su querido Boca Juniors. Sin la necesidad de gritar se hace respetar y respeta a todos más allá de sus ideologías.

Passalacqua sencillo, sin olvidarse de sus raíces sabe que es un mandatario del pueblo misionero y a ese pueblo se debe por encima de todo.

La rotura política del ex Frente Renovador de la Concordia Social no la generó Passalacqua. La produjo el propio Rovira con la conformación del Frente Encuentro Misionero en forma inconsulta e intento de “manejar”, en cierta forma, el Ejecutivo Provincial a través de ex funcionarios que respondían al ex gobernador Rovira y no, como debe ser al Titular del Ejecutivo Provincial.

En estos días aparecieron carteles auspiciando la candidatura al re elección del gobernador Passalacqua. También por lo bajo se escucha a funcionarios e intendentes hablar de la candidatura a la re elección del gobernador. Sin embargo, Passalacqua se abstiene de hablar de ese tema.

“No es momento de hablar de candidaturas, falta bastante tiempo para eso. Es momento de gestión, de estar con la gente ante la grave crisis que se está viviendo en la Argentina”; dijo un funcionario muy cercado al mandatario provincial. “Esto nos dice Passalacqua, no quiere que se hable de política partidaria. Quiere que los funcionarios caminemos la provincia, escuchemos a la gente”.

“El propio Passalacqua durante la semana está más recorriendo las ciudades del interior que en su despacho de Posadas. Habla con los intendentes, con concejales, pero principalmente con la gente”.

Más adhesiones

Passalacqua recibe cada vez más apoyo.

Días pasados recibió a una delegación del peronismo federal, la cual estuvo presidia por el presidente del PJ misionero Cesar Humada, hijo del fallecido ex gobernador (1987-1991) Julio César Humada.

Además de contar con 18 legisladores provinciales, ahora cuenta con el acompañamiento de los diputados nacionales y senadores que en su momento acompañaron al ex Frente Renovador de la Concordia Social.

En tal sentido se conformó el bloque Argentina Federal que cuenta con nueve legisladores provenientes, además de las provincias de San Luis; Salta y Formosa.

El bloque está presidido por el misionero Oscar Herrera Ahuad. “Por encima de todo defenderemos los intereses del interior, tan postergado por el gobierno central”; dijo Herrera Ahuad.

Con la presidencia, Misiones se posicionó en el Congreso Nacional. Por ejemplo, ya logró que se vote por unanimidad el proyecto de Ley que establece la reducción del IVA del 21 al 10,5% para la fécula, harina, fariña y derivados de la mandioca.

“El bloque Argentina Federal no mirará hacia la Casa Rosada, lo hará hacia las provincias”; dijo uno de los legisladores.

“Nosotros le garantizamos la gobernabilidad al presidente Javier Milei, eso no se discute, pero queremos que tenga una mirada hacia la Argentina profunda”; agregó.

El diputado destacó el mensaje que siempre expresa Passalacqua. “Las provincias son pre existentes a la Nación”.

“Con esta frase destaca el federalismo que debe tener en cuenta quien ocupa el sillón de Rivadavia en la Casa Rosada”.

En los próximos días se espera que el bloque Argentina Federal se anuncie formalmente en la Cámara de Senadores.

El derrumbe de Rovira

Algunos dirigentes consultados aseguran que el derrumbe político del diputado provincial Carlos Rovira se venía produciendo desde hace tiempo atrás.

El derrumbe total se produjo con la conformación del Frente Encuentro Misionero en abril pasado.

La conformación la hizo en forma inconsulta. Dejó de lado a un gobernador que tiene una imagen positiva cercana al 65 %, al diputado nacional Oscar Herrera Ahuad quien el año pasado junto a Passalacqua se pusieron la campaña provincial al hombro para lograr el triunfo del oficialismo provincial en las elecciones de medio término.

Dejó de lado al ex gobernador Maurice Fabián Closs (2007-2015) que a pesar de los años transcurridos desde último cargo provincial mantiene una buena imagen positiva.

También dejó de lado a los intendentes quienes son los que están más cerca de la gente.

De hecho, Rovira nunca salió de Posadas en sus años como presidente de la Legislatura y luego como diputado raso. Ni siquiera en campaña electoral.

En el Estado desde 1992

Rovira ostenta cargos en el Estado provincial desde 1992, cuando asumió como presidente de Vialidad Provincial.

En 1995 fue electo intendente de Posadas por el PJ.

En 1999 llegó a la gobernación de la provincia de la mano del partido justicialista.

En 2003, apoyado por el extinto presidente Néstor Kirchner conformó el Frente Renovador de la Concordia Social logrando el re elección.

Este frente estuvo conformado por justicialista, radicales, otros partidos e independientes.

En 2006 perdió la consulta popular por la reforma de la Constitución Provincial y, por tal motivo no pudo buscar una nueva re elección.

En 2007, gracias al trabajo político, entre otros del electo gobernador Maurice Closs y del actual gobernador Passalacqua, accedió a la Cámara de Diputados de la provincia.

Asumió como presidente hasta el 2023 cuando dejó ese cargo en manos de Oscar Herrera Ahuad.

Rovira sólo encabezó la lista de candidatos a diputados provinciales en 2007. En la siguientes re elecciones siempre se situó en el tercer lugar de la lista.

Duros cuestionamientos

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del jueves pasado hubo fuertes cuestionamiento hacia Rovira.

El presidente del bloque del Movimiento por lo que Viene, Juan José Szichowski (oficialista) sin nombrarlo se refirió a Rovira cuestionándolo de que entorpece la labor del bloque al no ceder su lugar para que los 18 legisladores que conforman el bloque oficialista puedan estar juntos.

Además, criticó algunos privilegios que tendría el ex gobernador como ser un estacionamiento privado y el no ingreso a la Cámara por la puerta ubicada al frente del edificio.

Esto motivo la reacción de Rovira quien sin nombrarlo insultó a Szychowski. “Porque no decís mi nombre p……o”.

En definitiva, el poder político de Rovira cosechado por más de 27 años se derrumbó.

Meses atrás, antes de la conformación del Frente Encuentro Misionero había anunciado que no se presentaría más a cargos electivos.

Su mandato termina el 10 de diciembre del 2027. La pregunta es. ¿llegará a esa fecha?; muchos especulan con una posible licencia o una renuncia anticipada el 10 de diciembre con el cambio de autoridades en la legislatura cuando un hombre de su confianza deje la presidencia.