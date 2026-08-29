Milei, rey y único outsider entre mucho transformista

Cuando se oficializó a Milei como el presidente de Argentina la zona de lo outsider llegó a la cumbre de la política en el país, quizá como nunca antes en dos siglos, y ahora varios transformistas buscan apropiarse de una categoría que no pueden encarnar.

Outsider en significado figurado para referirse a "una persona aislada de la sociedad convencional" y se documenta desde 1907 en la lengua inglesa. Outsider en significado figurado para referise a "una persona aislada de la sociedad convencional" se documenta desde 1907 en la lengua inglesa.

Y nada más exacto para referise al ascenso desde las riberas pantanosas de la dirigencia política de Javier Gerardo Milei. El libertario es el único que ostenta esa condición.

El Cambridge Dictionary despeja toda confusión, deliberada y plantada por sectores que se benefician en la confusión sembrada en los votantes.

Outsider: "Persona que no es querida ni aceptada como miembro de un grupo, organización o sociedad en particular, y que se siente diferente de quienes sí son aceptados" (Cambridge Academic Content Dictionary).

Milei

El presidente Milei no atraviesa uno de sus mejores momentos en la Casa Rosada. Más bien todo lo contrario: las encuestas circulantes no son nada favorables. Hasta se podrían confundir con las que afronta el presidente norteamericano Donald Trump.

Una tropilla de candidatos presidenciales para el 2027 han germinado con bastante celeridad en las últimas semanas, sorprendiendo que varios de ellos no se sonrojan al ser denominados como "outsiders".

El empresario Daniel Hadad es quizá el ejemplo más potente en esta percepción que responde a una narrativa nada ingenua.

Milei es outsider. El antónimo, la palabra opuesta, es insider. Los diccionarios informan que desde 1848 este vocablo se refiere a "una persona que posee información privilegiada gracias a su pertenencia a alguna organización".

Hasta parece que la definición de insider fue escrita para el mismísimo Daniel Hadad. Hasta parece que la definición de insider fue escrita para el mismísimo Daniel Hadad.

La etimología del vocablo, en las antípodas del presidente libertario, en el sentido adjetival de "estar al tanto", data de 1610.

Comenzó a usarse en jerga alrededor de 1900, en referencia a "supuestos hechos o situaciones reales que solo un informante podría conocer".

Las encuestas recolectan todo tipo de opiniones.

Candidatos

El factor "outsider" relacionado con empresarios también presentó en la arena mediática y política la aparición de Daniel Vila.

En mayo pasado, un estudio de opinión realizado por DC Consultores hizo pública una medición realizada en Mendoza.

El trabajo de la consultora dirigida por el politólogo Aníbal Urios es clave en la narrativa que ha confundido al outsider con el insider. Los outsiders de esta temporada son más casta que la vapuleada casta. A muchos de estos los eligen en comicios.

A los insiders puestos a outsiders, nada de eso los ha rozado. Y varios se pasean hace muchas décadas como voces ineludibles en la conversación con el poder, al más alto nivel.

DC Consultores fue la primera en medir, en otro trabajo, el ascendente electoral del candidato Daniel Hadad. DC Consultores fue la primera en medir, en otro trabajo, el ascendente electoral del candidato Daniel Hadad.

Mendoza

Retomando el estudio de opinión referido a Mendoza, el trabajo comenzaba en tono inquietante: con el fondo de la Casa de Gobierno, montaron una fotografía del cuestionadísimo presidente de El Salvador. Y una pregunta como planteo inicial: MENDOZA PIDE UN ¿BUKELE?

En el punto 1 denominado "Confianza", se recabó la opinión acerca de "¿Cuál es su postura sobre el rumbo de la provincia?".

El gráfico muestra un alto índice de la desconfianza entre los consultados, en mayo pasado.

El crecimiento de la desconfianza

Otro interrogante, según la información de esta encuesta, no pareciera favorecer a la administración actual de Alfredo Cornejo. Incluso más: la dispersión no es un dato menor en este relevamiento.

La conclusión debe estar en los escritorios más importantes del Cuarto Piso de la Casa de Gobierno.

Pasado, presente y futuro, los problemas de la sociedad

Casi al final, se concentra lo más jugoso, los datos que suelen desvelar o respaldar a los políticos de Mendoza. Estos también han apurado el paso casi un año antes de las elecciones, al igual que los que aspiran a ocupar la Casa Rosada en 2027.

Muchos de ellos están en funciones ejecutivas, lo que los convierte en máquinas electorales de largo aliento en Mendoza, justamente en momentos en que la ciudadanía exige soluciones y trabajo en la gestión pública. El día a día, en síntesis.

El discurso de la mayoría de ellos es burocrático, de ocasión, nada que sorprenda o invite a transitar lo "outsider". Otros candidatos, en cambio, han elegido el silencio como respuesta, pero sin dejar de caminar la calle.

Las películas de zombies son una buena analogía con estos gestos de la dirigencia (o la casta, o lo que aspira a casta, o vaya demonios a saber). Las películas de zombies son una buena analogia con estos gestos de la dirigencia (o la casta, o lo que aspira a casta, o vaya demonios a saber).

Las películas de zombies son una buena analogía frente a ciertos gestos de la dirigencia

Outsider

Esta encuesta "pionera" en la instalación de temas y nombres propios fue realizada por DC Consultores antes del Mundial. Y apela a este hecho fundamental en la vida pública del país y de Mendoza.

Interroga la opinión de los consultados planteando una hipótesis interesante: la vida por el DT Lionel Scaloni, en términos más epónimos.

La curiosa consulta sobre los políticos mendocinos.

Aquí comienza a sonar el nombre de Daniel Vila. Y en las conclusiones del trabajo hay bastante tela para cortar, números para el cotillón local. Destacan cuatro asuntos dominantes, a modo de radiografía.

El emperadorcito encabeza este apartado. "La caída de los mitos: Alfredo Cornejo, histórico estratega de la provincia, sólo es elegido por el 10,6% para dirigir la selección. Su desgaste de gestión es evidente", concluyen.

El caballo de Milei. "Luis Petri arrasa en la fantasía del liderazgo con un 34,5% (y mantiene una imagen 50/50 sólida con 54,7% positiva). Petri logra capitalizar el discurso de orden y seguridad que la gente exige".

El intendente Forrest Gump, en alza. "Ulpiano Suarez se consolida como el perfil más sano del tablero mendocino. No solo ostenta la imagen positiva más alta de la encuesta (62,5%), sino que es el segundo favorito para sacar campeón al equipo" (17,2%)". La tentación es agregar que alcanzaría con la Ciudad de Mendoza sin irse a la B.

Y el candidato más descabellado del que este cronista tenga memoria: El Jefe. "La aparición de Daniel Vila (18,7% como posible DT) refleja una porción del electorado que, agotada de la política tradicional, busca en el sector privado el pragmatismo que no encuentra en el Estado".

¿Alguien en sus cabales imagina al doctor Daniel Vila madrugando durante 4 años, todos los 1 de mayo, para dejar inaugurado el período ordinario de sesiones de la Legislatura de Mendoza? Dato lisérgico.

El transformismo está apenas naciendo en la narrativa política. El transformismo está apenas naciendo en la narrativa política.

Los insiders han devenido outsiders. Y de allí, a que el tango Cambalache sea el nuevo himno nacional argentino, hay poquito.

La política, ya sabemos, es el arte de lo posible. Y en Argentina, también, de lo que surge como imposible.