El Kennedy Center en Washington es el epicentro del fútbol mundial por el sorteo de partidos de la próxima Copa del Mundo 2026 FIFA pero la historia completa es que desde hace 3 semanas esta enorme institución cultural de Estados Unidos está en manos de Gianni Infantino , uno de los aliados más inesperados en esta segunda presidencia de Donald Trump .

El senador demócrata del Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas de Estados Unidos que supervisa los edificios públicos, Sheldon Whitehouse, es uno de los que investiga con persistente rigor los manejos alrededor de esta fabulosa institución en Washington.

Desde la llegada de Trump a ésta, su segunda presidencia, el Kennedy Center se ha convertido en centro de sus ataques, incluyendo epítetos resonantes y familiares para los oídos argentinos, como llamarlo refugio de “comunistas”.

Por eso mismo artistas e intérpretes de varias disciplinas han criticado la gestión de Trump en el Kennedy Center.

Una de las mayores muestras de desagravio al presidente norteamericano fue durante la última edición de los premios Mark Twain, que fuera otorgado al comediante Conan O'Brien listo para verse en Netflix .

Tono ácido, satírico, burlesco e inteligente, sería un buen resumen para enmarcar esta alianza entre artistas que rechazan la cultura del poder como política en artes, cultura y entretenimiento.

Kennedy Center fútbol Vista del Kennedy Center desde el río Potomac, en Washington.

El Kennedy Center fue inaugurado en 1971 en Washington, DC en honor al presidente John F. Kennedy, quien había defendido la idea de un centro cultural nacional. Rápidamente se convirtió en un monumento viviente al compromiso de Kennedy con las artes y la cultura. Así se convirtió en una de las principales instituciones culturales de Estados Unidos.

El conflicto en esta institución es muy extraño. Por décadas ha sido el fruto de convivencia, libertad y tolerancia del bipartidismo norteamericano. La tradición comenzó cuando el presidente republicano Eisenhower colaboró con los demócratas que controlaban el Congreso en aquel momento para aprobar la legislación que terminaría en su creación.

Pese a las últimas tres semanas que lleva ocupado por la FIFA con un costo de 5 millones de dólares que no pagaría la máxima autoridad del fútbol mundial, el Kennedy Center se ha mantenido como una entidad no partidista. Pero, a medida que continúan las transiciones de liderazgo, las preguntas sobre la dirección del centro y sus posibles implicaciones políticas han suscitado preocupación.

Donald Trump es su actual presidente, una de las primeras medidas en su gestión como mandatario, al estilo del populismo más berreta. Luego provocó la destitución de varias figuras clave del Consejo Directivo. Y no contento, provocó una serie de cancelaciones de espectáculos, retiros de artistas y más renuncias.

Quien lidera las investigaciones sobre estos asuntos es el senador ya citado, Sheldon Whitehouse, que asegura que el Kennedy Center está perdiendo "millones en ingresos, gastos de lujo y trato preferencial para los aliados de Trump".

El legislador demócrata define el estado de cosas: “amiguismo y corrupción”.

Sorteo FIFA Copa del Mundo 2026 Imponente auditorio de una de las instituciones culturales más respetadas de Estados Unidos.

La cadena ABC News afirmó ayer que Donald Trump tendrá un ”papel protagónico de cara a un gran fin de semana en el Kennedy Center”.

El Kennedy Center, mejor conocido por sus propuestas de teatro, ópera y ballet, se convertirá en foco de atención del mundo deportivo. Trump fue fundamental en la colaboración con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para trasladar el sorteo al Kennedy Center, después de que se anticipara que se celebraría en Las Vegas.

La FIFA reconocerá a Trump durante el evento con el inusitado nuevo Premio de la Paz. Lo que no pudo el Nobel quizá sí lo ejecute la FIFA. Infantino dice que Trump es un "amigo cercano", dueño de "una energía increíble".

Cuando Estados Unidos albergó por última vez la Copa Mundial en 1994, el sorteo se celebró en Las Vegas y Bill Clinton , el entonces presidente, no asistió.

ABC News es categórico: “La transformación que ha hecho Trump del Kennedy Center, de uno de los espacios relativamente apolíticos de Washington a una especie de extensión de su Casa Blanca, le ofrece un escenario natural. El cambio allí comenzó rápidamente tras el regreso de Trump a Washington, a finales de enero. En menos de un mes destituyó a la dirección de la institución, llenó la junta directiva con sus partidarios y anunció su elección como presidente de la junta”.

El nuevo presidente del Kennedy Center, Richard Grenell, ha dicho que pretende una programación con sentido común y sin pérdidas económicas.

Deborah Rutter, quien fue despedida como presidenta en mayo pasado, dijo que las acusaciones de mala gestión financiera eran “falsas” e insistió en que cuando ella se fue, “el Kennedy Center era financieramente sólido”.

El senador Sheldon Whitehouse publicó el mes pasado documentos que demuestran que el Kennedy Center firmó un acuerdo que otorga a la FIFA el uso "exclusivo" de las instalaciones del 24 de noviembre al 12 de diciembre sin costo alguno, argumentando que el recinto corría el riesgo de perder millones en ingresos potenciales debido a este acuerdo.

Roma Daravi, vicepresidenta de relaciones públicas del Kennedy Center, declaró que se le pagaron 7,4 millones de dólares para celebrar el sorteo, incluyendo una donación de 2,4 millones de dólares de la FIFA.

heidi klum san rafael La modelo Heidi Klum en San Rafael, una pausa en medio de una siesta mendocina de 1998. Producción para Sports Illustrated.

Heidi Klum

Cuando Las Vegas albergó el sorteo, Vanessa Williams y James Brown fueron los cabezas de cartel. La FIFA anunció el martes por la noche que la supermodelo y personalidad televisiva Heidi Klum, el comediante Kevin Hart y el actor Danny Ramírez estarán presentes el viernes, junto con las actuaciones de Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams y Nicole Scherzinger.

La modelo Heidi Klum estuvo en Mendoza, exactamente en finca Los Álamos de San Rafael, en la década del 90 para una super producción de bikinis para la revista Sports Illustrated.

Ese trabajo fue publicado en 1998 en la edición norteamericana. La modelo nacida en Alemania era entonces una estrella en ascenso.

Trump y Washington

El Kennedy Center pareciera ser la síntesis de lo que los analistas políticos afirman que ha sido un año difícil para Washington. Trump se ha referido a la ciudad como una zona plagada de delincuencia, a pesar de que la tasa de delitos violentos ha disminuido.

Trump fue más allá, al desplegar la Guardia Nacional en la ciudad.

La crema del fútbol del mundo, no obstante, acudirá el Kennedy Center en otro capítulo más en el que el deporte parece prolongarse hacia la política. Y también lo inverso. Pasión de multitudes, ganancias para minorías.

Que empiecen los juegos...