La Ciudad de Buenos Aires se suma por primera vez al Mundial de los Oficios y lanza su proceso de selección
El Mundial de los Oficios es la competencia de formación profesional más importante del mundo y la Ciudad de Buenos Aires se suma por primera vez.
La Ciudad de Buenos Aires dará este jueves un paso inédito en el que presentará por primera vez su incorporación al Mundial de los Oficios (WorldSkills Shanghái 2026), la competencia de formación técnico-profesional más grande del mundo. El evento será a las 16.30 en la sede del Gobierno porteño y marcará el inicio del camino local rumbo al certamen global.
WorldSkills reúne a más de 90 países y convoca cada dos años a 1.500 jóvenes para competir en 65 habilidades técnicas. Por primera vez, la Ciudad desarrollará sus propias competencias bajo estándares internacionales, a cargo de la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación. Para eso, ya se equiparon escuelas técnicas y centros de formación profesional con herramientas e insumos que permitirán montar boxes de entrenamiento con los mismos parámetros que exige la competencia internacional.
Te Podría Interesar
Más de 30 escuelas y centros de formación ya montaron boxes de entrenamiento con estándares internacionales
Las instituciones porteñas seleccionadas comenzaron a recibir insumos, instrumental y herramientas para adecuar aulas y talleres al modelo WorldSkills. Electricidad, construcción en seco, plomería y calefacción, automotriz y pastelería son algunas de las habilidades que ya están en preparación. El objetivo es que estudiantes y aprendices practiquen en entornos idénticos a los utilizados en las competencias internacionales.
Los establecimientos educativos seleccionados para participar en el Mundial de los Oficios
Centros de Formación Profesional (CFP)
CFP N.º 1 – Automotor
CFP N.º 1 – Instalaciones Eléctricas
CFP N.º 3 – Construcción en seco
CFP N.º 3 – Instalaciones Eléctricas
CFP N.º 4 – Instalaciones Sanitarias
CFP N.º 4 – Pastelería
CFP N.º 7 – Pastelería
CFP N.º 8 – Automotor
CFP N.º 11 (SUTECBA) – Construcción en seco
CFP N.º 11 – Instalaciones Sanitarias
CFP N.º 12 – Pastelería
CFP N.º 16 – Instalaciones Sanitarias
CFP N.º 17 – Construcción en seco
CFP N.º 17 – Instalaciones Sanitarias
CFP N.º 19 – Pastelería
CFP N.º 27 – Instalaciones Eléctricas
CFP N.º 28 – Instalaciones Sanitarias
CFP N.º 28 (SUTERH) – Construcción en seco
CFP N.º 34 – Instalaciones Eléctricas
CFP N.º 34 – Automotor
CFP N.º 35 – Pastelería
CFP N.º 37 – Instalaciones Eléctricas
CFP N.º 37 – Instalaciones Sanitarias
CFP N.º 38 – Construcción en seco
CFP N.º 41 – Instalaciones Eléctricas
STPCPHyA (Pasteleros) – Pastelería
Escuelas Técnicas (Construcción)
Escuela Técnica N.º 01 DE 04 Ing. Otto Krause
-
Escuela Técnica N.º 09 DE 07 Ing. Luis A. Huergo
-
Escuela Técnica N.º 12 DE 01 Libertador Gral. José de San Martín
-
Escuela Técnica N.º 17 DE 13 Brig. Gral. Cornelio Saavedra (listada dos veces)
Escuelas Técnicas Raggio
Escuela Politécnica Manuel Belgrano
-
Escuela Técnica N.º 32 DE 14 Gral. José de San Martín
-
Escuela Técnica N.º 35 DE 18 Ing. Eduardo Latzina
-
Escuela Técnica N.º 11 DE 06 Manuel Belgrano
-
Escuela Técnica N.º 13 DE 21 Ing. José Luis Delpini
-
Escuela Técnica N.º 14 DE 05 Libertad
-
Escuela Técnica N.º 30 DE 02 Dr. Norberto Piñero
-
Escuela Técnica N.º 36 DE 15 Alte. Guillermo Brown
Cómo será el camino de la Ciudad de Buenos Aires hacia Shanghái 2026
Entre 2025 y 2026 se desplegará un proceso completo de preselección: instancias de capacitación intensiva, Pre-Olimpíadas dentro de las instituciones y la Olimpiada Final de la Ciudad. Los ganadores accederán a la posibilidad de representar a la Argentina en Shanghái.
Gustavo Álvarez, director de la Agencia de Habilidades para el Futuro, destacó que la llegada del movimiento WorldSkills a la Ciudad “fortalece la Educación Técnico Profesional, moderniza la formación para el trabajo y abre nuevas oportunidades para que miles de jóvenes desarrollen habilidades que mejoren su empleabilidad y proyección profesional”.
El lanzamiento oficial será en el auditorio de la sede de Uspallata 3150, que marcará el inicio formal del camino hacia el Mundial de los Oficios 2026.