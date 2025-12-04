La Ciudad de Buenos Aires se suma por primera vez al Mundial de los Oficios y lanza su proceso de selección

La Ciudad de Buenos Aires dará este jueves un paso inédito en el que presentará por primera vez su incorporación al Mundial de los Oficios (WorldSkills Shanghái 2026), la competencia de formación técnico-profesional más grande del mundo. El evento será a las 16.30 en la sede del Gobierno porteño y marcará el inicio del camino local rumbo al certamen global.

WorldSkills reúne a más de 90 países y convoca cada dos años a 1.500 jóvenes para competir en 65 habilidades técnicas. Por primera vez, la Ciudad desarrollará sus propias competencias bajo estándares internacionales, a cargo de la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación. Para eso, ya se equiparon escuelas técnicas y centros de formación profesional con herramientas e insumos que permitirán montar boxes de entrenamiento con los mismos parámetros que exige la competencia internacional.

Las instituciones porteñas seleccionadas comenzaron a recibir insumos, instrumental y herramientas para adecuar aulas y talleres al modelo WorldSkills. Electricidad, construcción en seco, plomería y calefacción, automotriz y pastelería son algunas de las habilidades que ya están en preparación. El objetivo es que estudiantes y aprendices practiquen en entornos idénticos a los utilizados en las competencias internacionales.

Escuela Técnica N.º 01 DE 04 Ing. Otto Krause

Escuela Técnica N.º 09 DE 07 Ing. Luis A. Huergo

Escuela Técnica N.º 12 DE 01 Libertador Gral. José de San Martín

Escuela Técnica N.º 17 DE 13 Brig. Gral. Cornelio Saavedra (listada dos veces)

Escuelas Técnicas Raggio

Escuela Politécnica Manuel Belgrano

Escuela Técnica N.º 32 DE 14 Gral. José de San Martín

Escuela Técnica N.º 35 DE 18 Ing. Eduardo Latzina

Escuela Técnica N.º 11 DE 06 Manuel Belgrano

Escuela Técnica N.º 13 DE 21 Ing. José Luis Delpini

Escuela Técnica N.º 14 DE 05 Libertad

Escuela Técnica N.º 30 DE 02 Dr. Norberto Piñero

Escuela Técnica N.º 36 DE 15 Alte. Guillermo Brown

Cómo será el camino de la Ciudad de Buenos Aires hacia Shanghái 2026

Entre 2025 y 2026 se desplegará un proceso completo de preselección: instancias de capacitación intensiva, Pre-Olimpíadas dentro de las instituciones y la Olimpiada Final de la Ciudad. Los ganadores accederán a la posibilidad de representar a la Argentina en Shanghái.

Gustavo Álvarez, director de la Agencia de Habilidades para el Futuro, destacó que la llegada del movimiento WorldSkills a la Ciudad “fortalece la Educación Técnico Profesional, moderniza la formación para el trabajo y abre nuevas oportunidades para que miles de jóvenes desarrollen habilidades que mejoren su empleabilidad y proyección profesional”.

El lanzamiento oficial será en el auditorio de la sede de Uspallata 3150, que marcará el inicio formal del camino hacia el Mundial de los Oficios 2026.