Inversión récord en discapacidad: la Ciudad destinará $4.800 millones para tratamientos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una inversión de más de $4.800 millones para fortalecer el sistema de apoyos a personas con discapacidad . La medida contempla refuerzos económicos para instituciones prestadoras, subsidios directos a escuelas especiales y financiamiento para servicios clave como la rehabilitación y el acompañamiento a la inclusión escolar (SAIE).

La iniciativa fue presentada en el marco de la Semana de la Discapacidad y forma parte del Plan Integral de Discapacidad que la Ciudad viene implementando con diferentes áreas de gobierno. La inversión incluye partidas que serán ejecutadas durante 2025 y otras que se proyectan para el año siguiente.

El programa amplía el esquema de asistencia económica a instituciones inscriptas en el Registro Nacional de Prestadores. Entre ellas se encuentran Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, Hogares, Residencias, Servicios de Rehabilitación y SAIE. En total, más de 200 organizaciones que atienden a más de 27.000 personas en la Ciudad serán alcanzadas por esta política.

“Tenemos que estar activos y desafiándonos todo el tiempo. Todos juntos estamos más cerca en tener una aproximación sobre qué sirve y qué hay que hacer. Estas instituciones son el corazón del sistema de apoyos de la Ciudad . No son un complemento: para miles de familias son la única forma de acceder a terapias, educación especial y rehabilitación. Por eso seguimos ampliando este programa y llegando a más servicios”, señaló el jefe de Gobierno, Jorge Macri , en la presentación de la inversión.

El plan de inversión del Gobierno porteño en discapacidad incluye subsidios a escuelas especiales y servicios de inclusión escolar y rehabilitación.

Durante 2024, el Gobierno porteño destinó $1.893 millones en dos etapas del Programa de Apoyo, ejecutadas en junio y octubre. En noviembre, se sumaron $470 millones específicos para servicios de Rehabilitación y SAIE. En diciembre, se prevé un desembolso adicional de $1.295 millones para acompañar a escuelas especiales de gestión privada inscriptas ante el Ministerio de Educación.

Por los servicios de Rehabilitación, cada institución recibirá $10 millones por única vez, mientras que los SAIE percibirán $3 millones. Además, una ley sancionada recientemente en la Legislatura porteña incorpora un subsidio único de $35 millones para las escuelas especiales privadas, que se duplicará en 2026.

Los Servicios de Rehabilitación cumplen un rol esencial al ofrecer tratamientos prolongados, interdisciplinarios y continuos para promover el desarrollo y la autonomía. Por su parte, los SAIE garantizan trayectorias educativas inclusivas mediante apoyos específicos a estudiantes con discapacidad en escuelas comunes y especiales.

En paralelo, la Ciudad mantiene otros componentes del Plan Integral de Discapacidad. Entre ellos se encuentra el Programa de Becas para la transición a la vida laboral adulta, que benefició este año a 668 personas, y el Programa de Apoyo para la Vida Independiente.

También se incluyen medidas fiscales para instituciones y personas con discapacidad. Hasta el momento, 82 organizaciones accedieron a la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos y a la condonación de deudas acumuladas. Asimismo, rige la exención del 100% del ABL para personas con CUD vigente, titulares de inmuebles o convivientes con familiares directos, siempre que la valuación fiscal no supere los $40 millones.

Se suma la eximición del pago de patentes para vehículos de uso exclusivo de personas con discapacidad, así como una bonificación del 50% en Ingresos Brutos para personas con discapacidad monotributistas y para empleadores que las incorporen a su plantel.

Otra línea de acción es el Centro de Desarrollo Laboral para Personas con Discapacidad, ubicado en Bartolomé Mitre 701, donde ya se atendieron más de 650 personas. Es el primer espacio completamente accesible dedicado a la formación, el emprendedurismo y la inserción laboral. Allí se brindan capacitaciones técnicas, orientación vocacional y se articulan vacantes del sector público y privado.

El Programa BA Oportunidades, que vincula a personas con discapacidad con empleadores, generó más de 320 vacantes laborales accesibles en 2024, en articulación con 390 empresas. Por otro lado, el Programa de Acompañamiento a Familias brindó orientación a más de 1.200 hogares.

También se avanzó en capacitación estatal con la Ley 6.755, que ya completaron más de 11.000 trabajadores del Gobierno de la Ciudad. En materia de accesibilidad, se publicó un Manual de Buenas Prácticas y se puso en funcionamiento el Mapa Colaborativo, además de ampliar el acceso a intérpretes de Lengua de Señas Argentina en 23 edificios públicos.