Tras un extenso debate, y por quinto año consecutivo, la Ciudad de Buenos Aires tiene Presupuesto para 2026

"La Legislatura aprobó hoy el Presupuesto 2026 con el consenso y el aporte de la mayoría de las fuerzas políticas. Es una muestra de que, con responsabilidad y diálogo, podemos acordar prioridades para seguir mejorando la vida de los porteños", fue el mensaje de Jorge Macri luego de la maratónica sesión en la que la casa de las leyes porteña aprobó la ley madre de la Ciudad.

La Ley de Presupuesto fue, luego de extensas negociaciones y el apoyo de La Libertad Avanza, aprobada con 38 votos afirmativos, 21 negativos y 0 abstenciones.

Por quinto año consecutivo, la Ciudad tiene un presupuesto con equilibrio fiscal.



La Legislatura aprobó hoy el Presupuesto 2026 con el consenso y el aporte de la mayoría de las fuerzas políticas. Es una muestra de que, con responsabilidad y diálogo, podemos acordar prioridades… — Jorge Macri (@jorgemacri) November 28, 2025 Según lo expuesto por el jefe de Gobierno, el proyecto de presupuesto presentado por la Ciudad refuerza la inversión en áreas clave y mantiene el equilibrio fiscal. En movilidad, la partida se cuadruplica respecto de 2023 e incluye la renovación total de los coches de la Línea B, la modernización de las líneas A y C, el avance del Anillo Pampa, obras en la Autopista Dellepiane y el inicio de la Línea F, la primera nueva traza de Subte en más de dos décadas.

Seguridad continúa como uno de los sectores prioritarios, mientras que Educación vuelve a ser el área con mayor asignación, con el 20% del total. En Salud se proyectan nuevas obras hospitalarias, modernización de equipamiento y la implementación plena de la Historia Clínica Digital.

La obra pública, por su parte, alcanzará también el 20% del presupuesto, el nivel más alto en años. Todo esto en el marco de un presupuesto equilibrado, con orden fiscal, menor presión impositiva y una inversión sostenida en los servicios esenciales de la Ciudad.