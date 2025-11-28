Mendoza otorga un aporte de $3.000 millones a Aysam para obras de agua y saneamiento

El Gobierno autorizó un aporte irrevocable de $3.000 millones para Aysam, destinado a reforzar la ejecución de obras incluidas en el presupuesto 2025.

El Gobierno de Mendoza publicó este viernes en el Boletín Oficial el Decreto Nº 2328, mediante el cual aprobó un aporte irrevocable de $3.000 millones a favor de la empresa Agua y Saneamiento Mendoza S.A.P.E.M. (Aysam). La medida se enmarca en las disposiciones de la Ley 9601, que autoriza al Ejecutivo a transferir fondos como capital para financiar obras de infraestructura esenciales para el servicio de agua y saneamiento en toda la provincia.

Según el expediente citado en la norma, la empresa había solicitado la transferencia para fortalecer la ejecución del plan de obras 2025, que incluye ampliaciones de establecimientos depuradores, renovación de colectores cloacales, perforaciones de agua potable y la incorporación de micromedidores, entre otras intervenciones previstas.

El decreto establece que el aporte será a cuenta de futuras suscripciones de acciones, y autoriza al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial a firmar el convenio correspondiente con la empresa para concretar la capitalización. Además, detalla que el desembolso se efectuará conforme a la disponibilidad financiera y previa presentación de toda la documentación requerida.

La normativa también precisa que el gasto será atendido por la Tesorería General de la Provincia con cargo al presupuesto vigente del ejercicio 2025. Con este aporte, el Ejecutivo busca garantizar la continuidad de los proyectos de inversión hídrica y el funcionamiento regular del servicio en los distintos departamentos.