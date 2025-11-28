El Senado prepara la jura de los legisladores electos mientras se debaten las extraordinarias

El Senado volverá a sesionar este viernes con la jura de los 24 legisladores que resultaron electos en los comicios de octubre, en una ceremonia preparatoria prevista para las 11.

Aunque formalizarán su incorporación este viernes, sus bancas comenzarán a regir desde el 10 de diciembre, en simultáneo con la asunción de los 127 nuevos diputados nacionales.

La actividad marcará el regreso de la Cámara alta al recinto en la antesala del recambio parlamentario. En paralelo, el Gobierno define por estas horas el esquema de las sesiones extraordinarias en las que buscará aprobar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, dos de los proyectos centrales de la agenda legislativa del oficialismo.

En ese contexto, La Libertad Avanza confía en garantizar la jura de la senadora electa Lorena Villaverde, cuyo ingreso quedó bajo debate tras la impugnación presentada por el peronismo. La decisión final quedará en manos de los senadores que participen de la sesión de mañana (los electos y los que mantienen mandato vigente) y que deberán votar por mayoría simple si habilitan o no su incorporación.

La semana pasada, el peronismo impulsó una impugnación contra Villaverde que obtuvo un dictamen no vinculante en la Comisión de Asuntos Constitucionales, basada en acusaciones sobre presuntos vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado y en antecedentes judiciales en Estados Unidos. El oficialismo desestimó esos planteos y trabaja para asegurar el respaldo político necesario para su jura.

Discusión por Lorena Villaverde

En paralelo a la discusión sobre Villaverde, el Gobierno afina el contenido y el momento de publicación del decreto que convocará a sesiones extraordinarias. Según confirmaron dos funcionarios y fuentes legislativas, la firma podría concretarse luego de la jura de este viernes en el Senado y de la que tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre en Diputados. La fecha tentativa para oficializar la convocatoria es el viernes 5 de diciembre, aunque en la Casa Rosada aclaran que “nada está cerrado”.

Otro punto en discusión dentro del oficialismo es la duración del período extraordinario. En la bancada libertaria circula la idea de extenderlo desde el 10 hasta el 31 de diciembre, con una eventual continuidad en febrero, en un intento por asegurar el tratamiento de las iniciativas más relevantes para el Gobierno.