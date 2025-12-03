Miércoles complicado en el tránsito: más de 10 km de demoras en Av. General Paz y fuertes retrasos en Lugones

La Ciudad de Buenos Aires amaneció con importantes complicaciones viales. La Avenida General Paz registra más de 10 kilómetros de demoras, con tránsito a paso de hombre desde Núñez hasta Parque Sarmiento.

El arranque del miércoles llegó con un panorama complejo para quienes se desplazaron por la Ciudad de Buenos Aires. La Avenida General Paz se posicionó como el epicentro de las mayores complicaciones viales, con más de 10 kilómetros de demoras consecutivas y una circulación prácticamente detenida.

Según los reportes iniciales, el tramo más afectado se extiende desde Núñez hasta Parque Sarmiento, donde los vehículos avanzan a paso de hombre debido a distintas interrupciones que alteraron la normal circulación.

Así está la circulación tránsito caba Google Maps Efecto en cadena: Lugones, Libertador y Cabildo también colapsadas La congestión en General Paz provocó un impacto directo en las principales alternativas utilizadas por los conductores.

Leopoldo Lugones presenta demoras sostenidas por el desvío de vehículos que intentan evitar la autovía colapsada.

Avenida Cabildo y Avenida del Libertador también registran un flujo vehicular muy superior al habitual, complicando aún más la movilidad en la zona norte de la ciudad. En todos los corredores el tránsito es lento, con esperas prolongadas en los principales cruces y accesos.

Panamericana: dificultades en el ingreso a la Ciudad Otra de las vías comprometidas es la Autopista Panamericana, especialmente en el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires, donde se observan reducciones en la velocidad y acumulación de vehículos desde temprano.