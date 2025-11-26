Presenta:

Interrumpen el tránsito en una importante calle de Luján de Cuyo

El corte será a partir del miércoles 26 al viernes 28 de noviembre, desde las 8 hasta las 14.30.

La calle Boedo estará cortada por trabajos de poda.&nbsp;

Luján de Cuyo

La Municipalidad de Luján de Cuyo anunció el corte total de calle Boedo, entre Terrada y Vieytes, a partir de este miércoles y hasta el viernes, desde las 8 hasta las 14.30.

La interrupción en el tránsito es por trabajos de mantenimiento de arbolado público, incluyendo podas, despeje de luminarias y retiro de ramas que podrían implicar algún tipo de riesgo.

El operativo se extenderá durante tres jornadas y el tránsito estará completamente interrumpido en ese tramo de Boedo. Por ende, recomiendan evitar la zonas y buscar vías alternativas de circulación.

Algunas de las opciones sugeridas son calle Paso, calle Azcuénaga y calle Tirasso.

En tanto, se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las señalética e indicaciones del personal municipal.

