Julio De Vido y José López a un paso del veredicto entre pedidos de absolución y prescripción

Las defensas de los nueve acusados terminaron sus alegatos y el tribunal escuchará las réplicas antes de definir los últimos pasos del juicio.

La causa Sueños Compartidos quedó a las puertas de una definición judicial después de que terminaran los alegatos de los nueve imputados. Julio De Vido y José López esperan ahora la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5. Los abogados de los acusados pidieron la absolución y reclamaron que se declare la prescripción de la acción penal.

Una causa que surgió a partir del programa de construcción de viviendas sociales que llevó adelante la Fundación Madres de Plaza de Mayo en distintos puntos del país. El plan contemplaba otorgar casas a sectores vulnerables y recibió fondos públicos para desarrollar las obras.

El expediente judicial abarca proyectos realizados entre 2005 y 2011 en la Ciudad de Buenos Aires, Tigre, Bariloche, Chaco, Santiago del Estero y otras jurisdicciones. La causa tiene entre sus protagonistas a exfuncionarios nacionales, funcionarios vinculados con organismos de vivienda y autoridades de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, entre ellos Julio De Vido, José López y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.

Julio De Vido, Cristina Kirchner y José López. Archivo La última instancia antes de la decisión Los jueces Adriana Paliotti, Adrián Grünberg y Ricardo Basílico escucharán las réplicas en la audiencia prevista para el martes 2 de septiembre. Allí el tribunal deberá establecer cuándo se realizará la instancia vinculada con las últimas palabras de los imputados previo al avance hacia el veredicto.

Los planteos de la defensa apuntaron a cuestionar tanto los delitos atribuidos como el tiempo transcurrido desde el último acto interruptivo (8 de julio de 2020) y sostienen que desde entonces pasó el plazo necesario para que opere la extinción de la acción penal.