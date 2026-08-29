Julio De Vido y José López a un paso del veredicto entre pedidos de absolución y prescripción
Las defensas de los nueve acusados terminaron sus alegatos y el tribunal escuchará las réplicas antes de definir los últimos pasos del juicio.
La causa Sueños Compartidos quedó a las puertas de una definición judicial después de que terminaran los alegatos de los nueve imputados. Julio De Vido y José López esperan ahora la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5. Los abogados de los acusados pidieron la absolución y reclamaron que se declare la prescripción de la acción penal.
Una causa que surgió a partir del programa de construcción de viviendas sociales que llevó adelante la Fundación Madres de Plaza de Mayo en distintos puntos del país. El plan contemplaba otorgar casas a sectores vulnerables y recibió fondos públicos para desarrollar las obras.
El expediente judicial abarca proyectos realizados entre 2005 y 2011 en la Ciudad de Buenos Aires, Tigre, Bariloche, Chaco, Santiago del Estero y otras jurisdicciones. La causa tiene entre sus protagonistas a exfuncionarios nacionales, funcionarios vinculados con organismos de vivienda y autoridades de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, entre ellos Julio De Vido, José López y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.
La última instancia antes de la decisión
Los jueces Adriana Paliotti, Adrián Grünberg y Ricardo Basílico escucharán las réplicas en la audiencia prevista para el martes 2 de septiembre. Allí el tribunal deberá establecer cuándo se realizará la instancia vinculada con las últimas palabras de los imputados previo al avance hacia el veredicto.
Los planteos de la defensa apuntaron a cuestionar tanto los delitos atribuidos como el tiempo transcurrido desde el último acto interruptivo (8 de julio de 2020) y sostienen que desde entonces pasó el plazo necesario para que opere la extinción de la acción penal.
El fiscal Diego Velasco pidió condenas para los nueve acusados y afirmó que participaron de un “esquema criminal” destinado a desviar más de $206 millones de fondos públicos mediante obras de vivienda social del programa Sueños Compartidos. La acusación contempla penas distintas según el grado de responsabilidad atribuido a cada persona:
- Julio de Vido: 6 años
- José López: 6 años
- Abel Fatala: 6 años
- Sergio Schoklender: 6 años
- Pablo Schoklender: 6 años
- Carlos Castellano: 4 años
- Daniel Freidin: 4 años
- Daniel Nasif: 4 años
- Karina Nasif: 4 años