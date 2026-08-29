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Julio De Vido y José López a un paso del veredicto entre pedidos de absolución y prescripción

Las defensas de los nueve acusados terminaron sus alegatos y el tribunal escuchará las réplicas antes de definir los últimos pasos del juicio.

Carola Scialabba

Carola Scialabba

Julio de Vido y José Lopez: Sueños Compartidos

Julio de Vido y José Lopez: Sueños Compartidos

NA

La causa Sueños Compartidos quedó a las puertas de una definición judicial después de que terminaran los alegatos de los nueve imputados. Julio De Vido y José López esperan ahora la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5. Los abogados de los acusados pidieron la absolución y reclamaron que se declare la prescripción de la acción penal.

Una causa que surgió a partir del programa de construcción de viviendas sociales que llevó adelante la Fundación Madres de Plaza de Mayo en distintos puntos del país. El plan contemplaba otorgar casas a sectores vulnerables y recibió fondos públicos para desarrollar las obras.

El expediente judicial abarca proyectos realizados entre 2005 y 2011 en la Ciudad de Buenos Aires, Tigre, Bariloche, Chaco, Santiago del Estero y otras jurisdicciones. La causa tiene entre sus protagonistas a exfuncionarios nacionales, funcionarios vinculados con organismos de vivienda y autoridades de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, entre ellos Julio De Vido, José López y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.

Julio De Vido, Cristina Kirchner y José López.

Julio De Vido, Cristina Kirchner y José López.

La última instancia antes de la decisión

Los jueces Adriana Paliotti, Adrián Grünberg y Ricardo Basílico escucharán las réplicas en la audiencia prevista para el martes 2 de septiembre. Allí el tribunal deberá establecer cuándo se realizará la instancia vinculada con las últimas palabras de los imputados previo al avance hacia el veredicto.

Los planteos de la defensa apuntaron a cuestionar tanto los delitos atribuidos como el tiempo transcurrido desde el último acto interruptivo (8 de julio de 2020) y sostienen que desde entonces pasó el plazo necesario para que opere la extinción de la acción penal.

Julio De Vido quedó nuevamente en la mira de la Justicia con el inicio de este caso. Foto: Télam
Julio De Vido quedó nuevamente en la mira de la Justicia con el inicio de este caso. Foto: Télam

El fiscal Diego Velasco pidió condenas para los nueve acusados y afirmó que participaron de un “esquema criminal” destinado a desviar más de $206 millones de fondos públicos mediante obras de vivienda social del programa Sueños Compartidos. La acusación contempla penas distintas según el grado de responsabilidad atribuido a cada persona:

  • Julio de Vido: 6 años
  • José López: 6 años
  • Abel Fatala: 6 años
  • Sergio Schoklender: 6 años
  • Pablo Schoklender: 6 años
  • Carlos Castellano: 4 años
  • Daniel Freidin: 4 años
  • Daniel Nasif: 4 años
  • Karina Nasif: 4 años

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