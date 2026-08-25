Causa Cuadernos: un exejecutivo de Techint admitió que le entregó coimas a la mano derecha de Julio De Vido
Héctor Zabaleta, exdirector de Administración de la empresa, declaró ante la Justicia y confirmó la entrega de paquetes con dinero a la mano derecha de Julio De Vido.
En una jornada decisiva dentro del juicio oral por la causa Cuadernos, Héctor Zabaleta, exdirector de administración de la compañía Techint, confirmó ante el Tribunal Oral Federal N° 7 que realizó entregas periódicas de dinero en efectivo a Roberto Baratta. El exfuncionario se desempeñaba como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal durante la gestión de Julio De Vido.
“Sí, era cierto”, afirmó Zabaleta al ser consultado sobre las anotaciones del exchofer Oscar Centeno, las cuales detallaban los reiterados pasos del enviado del Ministerio de Planificación por la sede central del grupo empresarial. El exejecutivo, quien estuvo imputado al inicio de la causa y luego resultó sobreseído, prestó declaración como testigo y explicó que actuó bajo las órdenes directas de Luis Betnaza, entonces director de Relaciones Institucionales de la firma.
Millonarias entregas de dinero y amenazas
En su relato ante las autoridades judiciales, Zabaleta detalló el modus operandi de los pagos ilegales. “La instrucción que me había dado Betnaza era que tenían que ser de cerca de un millón de dólares, y más o menos se cumplió. Se entregó en pesos”, precisó el exgerente, al tiempo que indicó que cada una de las entregas rondaba entre los 600 y 700 mil pesos de la época.
Asimismo, ratificó la veracidad de los registros horarios y las fechas señaladas en las anotaciones de Centeno, aunque aclaró las maniobras de resguardo que exigía el propio exfuncionario:
Punto de encuentro: las entregas se hacían de forma presencial en la cochera del subsuelo de Techint, ya que Baratta argumentaba que “no quería ser visto por nadie”.
El rol de Centeno: el exchofer no presenciaba las operaciones. “Nunca estuvo cerca nuestro, dejaba a Baratta a unos metros y él caminaba hasta mi auto donde le entregaba el paquete. Qué hacía después que se iba de mi oficina, desconozco”, sostuvo el testigo.
Extorsiones por el tipo de cambio: Zabaleta recordó un tenso intercambio telefónico con la mano derecha de De Vido, quien reaccionó con enfado al saber que recibiría moneda local en lugar de divisas norteamericanas: “Me tenés que dar dólares porque si no te voy a cortar el gas en la planta de Campana”, le recriminó el exfuncionario.