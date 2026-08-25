Causa Cuadernos: un exejecutivo de Techint admitió que le entregó coimas a la mano derecha de Julio De Vido

Héctor Zabaleta, exdirector de Administración de la empresa, declaró ante la Justicia y confirmó la entrega de paquetes con dinero a la mano derecha de Julio De Vido.

En una jornada decisiva dentro del juicio oral por la causa Cuadernos, Héctor Zabaleta, exdirector de administración de la compañía Techint, confirmó ante el Tribunal Oral Federal N° 7 que realizó entregas periódicas de dinero en efectivo a Roberto Baratta. El exfuncionario se desempeñaba como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal durante la gestión de Julio De Vido.

“Sí, era cierto”, afirmó Zabaleta al ser consultado sobre las anotaciones del exchofer Oscar Centeno, las cuales detallaban los reiterados pasos del enviado del Ministerio de Planificación por la sede central del grupo empresarial. El exejecutivo, quien estuvo imputado al inicio de la causa y luego resultó sobreseído, prestó declaración como testigo y explicó que actuó bajo las órdenes directas de Luis Betnaza, entonces director de Relaciones Institucionales de la firma.

Millonarias entregas de dinero y amenazas Julio De Vido fue ministro de Planificación de la Nación. N/A En su relato ante las autoridades judiciales, Zabaleta detalló el modus operandi de los pagos ilegales. “La instrucción que me había dado Betnaza era que tenían que ser de cerca de un millón de dólares, y más o menos se cumplió. Se entregó en pesos”, precisó el exgerente, al tiempo que indicó que cada una de las entregas rondaba entre los 600 y 700 mil pesos de la época.

Asimismo, ratificó la veracidad de los registros horarios y las fechas señaladas en las anotaciones de Centeno, aunque aclaró las maniobras de resguardo que exigía el propio exfuncionario: