Emanuel Fugazzotto, precandidato a gobernador: "La economía puede pasar por el cannabis y los hongos"

El precandidato a gobernador por el Frente Verde , Emanuel Fugazzotto , habló en esta Entrevista con MDZ sobre sus principales propuestas de gobierno, la minería, San Jorge, salud, educación, tecnología y su eventual relación con Javier Milei. “Hay que reabrir las inversiones hacia la matriz agroindustrial”, sostuvo.

Planteó una alternativa al modelo económico y político que viene gobernando Mendoza. Cuestionó el avance de la minería al sostener que "Cornejo busca soluciones del pasado a problemas del presente".También se refirió a San Jorge, aseguró que está dispuesto a “re-discutir absolutamente todo” y sostuvo que, si fuera necesario, frenaría el proyecto para garantizar las condiciones ambientales. Además, habló sobre el sistema de salud, la educación, el uso de celulares e inteligencia artificial en las escuelas, la relación que tendría con Javier Milei y las posibilidades electorales del Frente Verde.

La entrevista se realizó en el Parque General San Martín, un lugar que Fugazzotto eligió como una suerte de radiografía de Mendoza: desde los problemas de seguridad y educación hasta la situación de la cultura, los clubes y los espacios públicos.

— La primera medida sería la de reabrir, obviamente, las inversiones hacia la matriz agroindustrial. Este gobierno provincial la ha dejado muy de lado, la matriz agroindustrial, y tiene una proyección enorme. Lo que pasa es que hay que animarse a abrir la cabeza.

El cannabis, los hongos que nosotros venimos planteando, son economías que están en el mundo en crecimiento. Se estima que 35.000 millones de dólares, hacia el 2035, se van a mover en el mundo fungi. Pues imagínate que Mendoza tiene todas las condiciones para esto.

Pero aparte, hoy día, desde lo medicinal, desde lo alimenticio, esta industria está marcando un camino. Está marcando un camino muy interesante. Nosotros creemos que hoy, como en otras provincias de nuestro país, y en otras partes del mundo, estamos en condiciones de desarrollar la matriz agroindustrial, con industrias que a su vez nos permitan desarrollar la industria del conocimiento, que nos permitan desdolarizar partes importantes del sistema público, como es el sistema de salud, y por otro lado, empezar a generar empleo de calidad que promueva el arraigo.

Esas son las primeras medidas que nos importan hoy, porque la realidad es que estamos viviendo una crisis de empleo en nuestra provincia, y esa crisis de empleo no solamente se da por el cierre de las empresas, por el cierre de los comercios, sino también por la falta de oportunidades.

Y todo esto termina dando como resultado algo que no es menor, que es que hoy día el salario es como un paracetamol. Porque vos te lo tomás, te alivia un poquito el dolor, pero en realidad el problema sigue existiendo. Y hoy día en Mendoza los salarios son justamente esto, son un problema para las familias porque no alcanzan a llegar a fin de mes, son salarios muy malos, obligan al multiempleo, y así todas las problemáticas de fondo no se resuelven, siguen sin resolverse, y vamos a llevar 12 años de un modelo cornejista.

—El gobierno de Cornejo ha llevado adelante una ampliación de la matriz económica y que tiene que ver con la minería. ¿Qué harías con eso?

—El gobierno de Cornejo es un gobierno que se ha parado en las premisas del pasado para buscar soluciones a las problemáticas del presente y del futuro. Nosotros venimos planteando que hoy día el problema más grave que tenemos es desde dónde están dando la discusión de la minería, desde dónde están dando la discusión hoy del desarrollo económico con una matriz extractiva que la profundizan.

Fue noticia hace poco, ustedes lo dijeron también, el RIGI está permitiendo que todas estas empresas que hoy día se llevan grandes recursos naturales de nuestro suelo, no dejen absolutamente nada. Inclusive nosotros lo planteamos en un análisis que hicimos: San Jorge termina prácticamente saliendo cero, empatado con la provincia por los beneficios que le aporta el RIGI, no deja absolutamente nada.

Entonces, cuando uno plantea una hipótesis de desarrollo donde la realidad es que es solo extracción, estamos teniendo un grave problema, que es repetir lo que ya fracasó hasta acá. Porque Argentina, como base de su matriz, tuvo el extractivismo durante todos estos años.

El sistema cambió de gerentes, pero no cambió de filosofía. Entonces, con un poquito más tirado hacia un lado o hacia el otro, el extractivismo ha digitado la economía y ha digitado parte o gran parte de los problemas que hoy nos tienen encorsetados y que necesitamos resolver.

Por eso, me parece que el desafío está acá en abrir la cabeza hacia otro tipo de cosas, la economía naranja, con la posibilidad del desarrollo del turismo de exploración, el turismo rural, que son cuestiones que en el mundo han crecido y que Mendoza tiene una geografía especial para poder desarrollarlo.

Lógicamente tenemos que pensar en la transición energética, que tenemos que pensar también en la producción de bioinsumos para desdolarizar la matriz que, como te decía recién, nos permite hoy día sostener gran parte del trabajo mendocino, que es la matriz agroindustrial, pero con costos elevadísimos.

Entonces, me parece que la oportunidad de desarrollo no está en poner todos los huevos en la canasta del extractivismo, sino en entender que hay otras áreas que tienen una gran posibilidad de crecer en la provincia y que hoy día están desaprovechadas.

—Pero San Jorge ya está empezando a operar. ¿Qué hacés vos como gobierno? ¿Le decís vayan hacia atrás?

—Vamos a rediscutir todo. Hay que rediscutir absolutamente todo. Primero, hemos planteado que no hay un estudio base cero en San Jorge. Entonces, si tenemos que empezar a recurrir a las herramientas necesarias con el poder de gobernar para que San Jorge dé todas las garantías ambientales y para frenar todo lo que haya que frenar, lo vamos a hacer, porque entendemos que hoy así como está planteado, es pérdida para los mendocinos.

Así que a mí no me intimida que una multinacional como Solway, que aparte en el mundo tiene grandes cuestionamientos y es la que está detrás de San Jorge, quiera venir a hacer lo que le parezca en nuestra provincia. Me parece que primero hay que poner los intereses de los mendocinos.

Así que si tenemos que frenar todo lo que representa San Jorge para dar garantías a la ciudadanía y sobre todo para dar garantías reales de que en Mendoza no se están despilfarrando sus recursos, lo vamos a hacer.

—¿Cómo ves el sistema de salud de la provincia?

— Tenemos un sistema de salud retrógrado que piensa en la enfermedad, no piensa en la prevención.Entonces vemos hospitales colapsados, guardias que no dan abasto, llegamos tarde con las problemáticas que la sociedad tiene, porque la problemática de salud mental era algo que nosotros veníamos planteando hace mucho tiempo y que hoy día digan, no, tenemos guardias 24 horas.

La realidad es que no se está abordando la fuente de lo que está sucediendo. Y eso es porque no hay prevención. Nosotros entendemos que hoy día la salud debe pensarse de manera integral.

La salud animal, la salud del ambiente. Por eso, fíjate que el parque es prácticamente un lugar donde vos podés observar todas las falencias que tiene el Estado.Pero la realidad es que cuando vos solamente enfocás en la salud humana y dejás de lado estas dos que te he mencionado recién, estás haciendo un gasto.

Y más cuando vos no prevenís, no prevenís enfermedades crónicas no transmisibles, cuando vos no empezás a hacer trabajos en los barrios, en las comunidades, los centros de salud hoy están totalmente desperdiciados. Son infraestructuras que no brindan soluciones.

Y que en vez de pensarlos como lugares donde podemos empezar a trabajar justamente en la prevención, lo estamos cerrando.

Y eso es lo que nosotros no entendemos. ¿Por qué cerrar los principales puntos de contacto con la ciudadanía? Y esos puntos que son el lugar donde podemos empezar a trabajar en mejorar el concepto de salud y dejar de solamente apuntar a la enfermedad.

—Respecto a la educación, una de las discusiones está dada por la tecnología. Hay otras provincias que dicen no, el celular no se usa en la escuela.

-Es un tema polémico porque está siempre al filo. Me parece que acá es el manejo ético de la tecnología.Los adultos no nos podemos hacer la gallina encandilada cuando utilizamos inteligencia artificial, cuando utilizamos el teléfono, cuando utilizamos la computadora y cuando sabemos que el mundo va hacia ese lugar.

Nosotros planteamos justamente el desafío del uso ético de la tecnología y de la inteligencia artificial y que debe aprenderse desde las escuelas. Porque si no, después es como estamos prohibiendo algo que en realidad después está en todos lados.

Es imposible poder controlar una cuestión que ya está instalada en la sociedad. Me parece que el desafío es justamente esto, empezar a trabajar sobre los límites. Los límites son algo que nos permiten formarnos como sociedad y entender un funcionamiento que sea eficiente.

Entonces, cuando vos decís no, la prohibición es la solución, en realidad lo que estás haciendo es meter el problema abajo de la alfombra.Creo que el desafío acá es ético y el desafío ético tiene obviamente que ver con una cuestión de compromiso tripartito: Estado, escuela y lógicamente la familia.

Si nosotros trabajamos sobre esto, la tecnología pasa a ser una herramienta y deja de ser un problema como lo es hoy día.

—¿Qué otros cambios harías en la educación?

—Me parece que justamente uno de los aspectos que nosotros planteábamos es esto. Es decir, incorporar el manejo ético de las herramientas tecnológicas.Por otro lado, estamos planteando la necesidad de incorporar variables de sustentabilidad y de manejo de cuestiones ambientales dentro de la currícula escolar.

Me parece que tenemos que volver a hacer foco sobre la educación emocional. Vivimos en una sociedad donde el dato ha destruido el rostro humano de quien está al lado de nosotros y vivimos persiguiendo eso.

Entonces, trabajar sobre la educación emocional es volver a recuperar un poco esa cuestión intrínseca de ser humanos.

Y sobre todas las cosas, salir de esta posición tan racionalista que tiene hoy día la educación para ir hacia una educación más biocéntrica. Porque me parece que cuando entendemos que formamos parte de un todo y no que ese todo está a disposición de nosotros, muchas cosas se empiezan a resolver.

Pero bueno, para eso tenemos que cambiar este sistema medio, como siempre digo, de industria que maneja la escuela para entrar a un sistema más humano.

—Sos gobernador y Milei está en su segunda gestión. ¿Cómo sería tu relación con él?

—Me parece que estamos en las antípodas ideológicas con Javier Milei. Creo que la posición mía es la de defender Mendoza. Yo siempre, hace poco lo decía, defender Mendoza es defender la zona fría. Defender Mendoza es comprender que los recursos de los mendocinos son de los mendocinos.

Sinceramente mi relación con un gobierno nacional encabezado por Javier Milei sería de buscar que Javier Milei quiera imitar lo que estamos haciendo en Mendoza.

Quiero que Mendoza vuelva a ser ese faro de Cuyo, quiero que Mendoza vuelva a ser pionera en materia de desarrollo y quiero que los mendocinos recuperemos el orgullo de ser mendocinos. Porque la verdad que ser mendocino está devaluado, pero está devaluado por malas gestiones.

Está devaluado porque Mendoza dejó de ser esa provincia pujante, esa provincia que creaba, esa provincia que desarrollaba para ser la provincia con los peores salarios, con la peor infraestructura, para ser la provincia en la que el turismo pasó a ser una escapada, para ser la provincia prácticamente que está estancada.

Y sinceramente quiero que Mendoza vuelva a ser esa provincia que motorizaba el desarrollo de una región y que estaba en los ojos del resto del país.Desde ahí sería la relación con Javier Milei. Siempre priorizando defender los intereses de los mendocinos que hoy día lamentablemente esta sociedad conyugal entre Alfredo Cornejo y Javier Milei no permite que suceda.

—Mucha gente dice que la ciudadanía mendocina es conservadora. ¿Para vos sería capaz de votar al Frente Verde como una opción electoral?

—El Frente Verde hasta hoy es la única alternativa política que tiene un plan de gobierno que es distinto a lo que propone Alfredo Cornejo y que se ha animado a exponerlo.

Nosotros dentro de unos días vamos a presentar el libro con la visión estratégica de lo que queremos para Mendoza desde el Frente Verde.

Con una reforma de Justicia donde los jueces tengan que rendir cuentas a la ciudadanía, donde lógicamente tengamos participación ciudadana mucho más abierta y ampliada a la que hoy día tenemos.

Donde justamente empezamos a discutir esta cuestión de las apps para que haya relación o un vínculo mucho más estrecho entre los organismos públicos de control y el ciudadano de a pie.

Creemos que el Frente Verde va a tener una alternativa donde conjugamos tecnología, sustentabilidad, educación, salud integral, un concepto de seguridad con desarrollo social.

Porque la realidad es que sin empezar a trabajar en incluir a quienes hoy están en los márgenes de la hoja, la inseguridad va a seguir siendo un grave problema.

Y lo vamos a exponer, nos vamos a exponer, vamos a abrir nuestra idea de gobierno para que entre todos podamos mejorarla.

Entonces me parece que el mendocino tiene una oportunidad en el Frente Verde y tiene la posibilidad de encontrar un modelo alterno a lo que propuso Cornejo en todos estos años.

—¿Por qué elegiste el parque para hacer la entrevista?

—Primero porque el parque tiene un origen que no es solamente ser un lugar bonito, sino tiene un origen en la salud de la población, es un área urbana protegida, ambiental.Porque como te decía recién, el parque, como tiene su parte linda, que es esta, tiene todos los problemas que tenemos.

Tiene la comisaría que está cerca del Ecoparque, que no está en las mejores condiciones, que le faltan uniformados, que los móviles no están bien, que obviamente eso no permite que el servicio de seguridad sea óptimo.

Tiene una escuela con todas las deficiencias que hoy día tiene la educación y se pueden ver ahí también, una escuela que podría ser ejemplo por ser la Escuela Hogar y podríamos resolver muchísimas problemáticas de niños en nuestra provincia, que está quizás desaprovechada porque no es prioridad una visión integral del sistema educativo.

Porque tenés el teatro Pulgarcito y la cultura en Mendoza está durmiendo y no hay nada realmente de apoyo.Vos ves las plazas, ves espacios, teatros comunitarios, centros culturales que hoy día prácticamente no tienen respaldo de nadie. Porque la gente viene a hacer deporte acá, mientras los clubes de barrio no tienen para apagar la luz.

Entonces me parece que el parque es la radiografía de la realidad de una provincia que tiene el frente bien bonito, pero cuando empezás a caminar un poquito hacia el interior todo se está cayendo a pedazos y que es necesario recuperarlo.