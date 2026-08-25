Violencia de genero: ordenaron nuevas medidas de prueba en la causa contra Alberto Fernández por las lesiones a Fabiola Yáñez

El juez Daniel Rafecas citó a varios custodios de Alberto Fernández y pidió la historia clínica de la exprimera dama como paso previo a resolver el envío del expediente a instancia de juicio.

A raíz de un fallo de la Cámara Federal porteña, donde encomendó profundizar la investigación, el magistrado federal Daniel Rafecas ordenó nuevas medidas de prueba antes de determinar si Alberto Fernández denunciado por la exprimera dama Fabiola Yáñez está en condiciones de avanzar hacia la etapa de debates.

Entre las medidas dispuestas por Rafecas figura la convocatoria a testimonial de integrantes de la custodia que acompañaba a Alberto Fernández mientras fue presidente y el pedido de documentación vinculada con la historia clínica de Fabiola Yáñez.

Los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah consideraron necesario agotar la investigación para que el expediente pueda avanzar. De esta manera, la definición sobre un eventual juicio oral quedó temporalmente en suspenso mientras se incorporan las nuevas pruebas.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada por Fabiola Yáñez, quien acusó a Alberto Fernández de ejercer violencia física y psicológica durante la relación que mantuvieron y, posteriormente, durante el período en que él ocupó la Presidencia. El expediente avanzó con distintas declaraciones testimoniales, peritajes y análisis de comunicaciones y otros elementos incorporados a la investigación.

Tras el análisis de las medidas, el juez Rafecas quedará en condiciones de volver a evaluar el estado de la investigación que, para el fiscal Ramiro González, se encuentra sustanciada en su totalidad, y de la que meses atrás pidió sea elevada a juicio.