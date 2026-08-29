El peronismo k, los outsider, Milei y Macri solo buscan ganar tiempo escondiendo sus cartas

En una mesa del microcentro, un grupo de dirigentes políticos, todos con importante recorrido a cuestas, analizaba los diferentes escenarios, poniendo y sacando candidatos, haciendo cuentas y preguntándose cómo es que los profesionales del oficio no tengan demasiadas chances de llegar al poder en 2027 a pesar del ostensible fracaso económico y político del outsider Javier Milei.

Los reunidos con este cronista son legisladores actuales o que recientemente terminaron su mandato y uno que ha sabido conducir gestiones públicas en el interior del país. Todos ellos se sentirían muy cómodos con un presidente como Sergio Massa, sobre quien no dudan que solo pretende tener una tercer y definitiva oportunidad como candidato presidencial.

Conocedores de cómo se mueve el microclima político, descreen de las fotos y las reuniones. Ellos saben de eso porque una cosa es lo que se dice y se muestra y otra lo que se hace, aunque a veces suelen coincidir lo uno con lo otro.

“Macri (Mauricio) no va a cerrar con Milei como pretenden Diego Santilli, Cristian Ritondo y Jorge, su primo. Aunque hoy “el colo” ya es puntero de Karina Milei, algunos creen que puede ser el elegido de Mauricio”. El ex presidente y el jefe de gobierno, por su parte, no hablan desde hace varios meses.

Al mismo tiempo, no están seguros de que el peronismo pueda llevar a la práctica el primer preacuerdo difundido tras la reunión de los gobernadores del interior con el bonaerense Axel Kicillof, Massa y Máximo Kirchner sobre la necesidad de saldar las diferencias internas a través de una PASO. Y si bien el interrogante sobre cómo se saldarán las candidaturas quedará abierto hasta que se determine si el gobierno nacional puede o no derogarlas o suspenderlas, en el caso del peronismo kirchnerista renovador la imposibilidad de ir a una interna pasa por otro lado.

“Mientras que el peronismo tenga chances de perder, Axel seguirá siendo el mejor candidato. Si cambia el clima político, seguro que será otro”, se animan a decir. En este encuentro de realpolitik también opinan que “el peronismo está en un dilema terminal. No se quieren, pero un quiebre en la alianza política de la Provincia de Buenos Aires pondrá a todo el poder territorial en crisis.

“Una cosa es seguir perdiendo la Nación, pero no pueden darse el lujo de perder la Provincia ni las intendencias”, argumentan. “Por eso, y a pesar de que Cristina Kirchner jamás permitirá que su herencia siga a través de Kicillof, no veo una ruptura” en el ámbito bonaerense, reflexionó el mismo opinante.

Los interrogantes son varios. ¿Qué pasará con las reelecciones de los intendentes? ¿Habrá PASO? ¿Axel continuará con su decisión de desdoblar o ahora volverá a unificar las elecciones provinciales con las nacionales? ¿Será el “Colo” Santilli el candidato en la Provincia de Buenos Aires o aparecerán algún otro? ¿Los radicales, si a nivel nacional insisten con no apoyar a Javier Milei, qué harán en el principal territorio del país? "Ves... Santilli tiene que cumplir funciones en ambos lados de la General Paz... Adonde crees que va a terminar eligiendo? ¿Biafra o Suiza?" se pregunta y se responde la misma fuente. "Termina no siendo candidato a todo y a nada y no puede armar en ningún lado".

Si se confirman las primarias, y La Libertad Avanza no logra avanzar con su objetivo primario de suspenderlas o eliminarlas, “Kicillof irá en contra de Kicillof porque estará obligado a ir directamente a octubre, con la convocatoria nacional. Las PASO servirán para homologar las listas y actuarán de la misma manera que las desdobladas de 2025”, se reflexionó en la reunión, que duró durante más de dos horas.

Pero como en toda charla donde las hipótesis mezclan deseos con proyecciones, la pregunta que nadie sabía responder es qué pasaría si no salen las re re. ¿Los intendentes seguirían atados al proyecto nacional o defenderán la mantención de sus distritos con elecciones desdobladas? Los jefes comunales, que no podrán ir en las boletas salvo como concejales, no querrán correr más riesgos. Saben que si se vota solo por los niveles local y provincial, las chances de victoria son mayores a las de una campaña nacional.

Cuando el tema se discutió cerca de Máximo Kirchner, el hijo de los dos presidentes fue tajante. “no me bancaron para seguir en el PJ provincial y lo fueron a buscar a Axel. Crearon el Movimiento Derecho al Futuro y lo tienen como candidato. Pídansela a él”, respondió.

Diego Santilli, Karina Milei y Pilar Ramírez y otra foto mensaje para el macrismo

Los candidatos son muchos, algunos reales y otros, armados para una negociación. Sin embargo, “poner a uno nuevo puede tener una ventaja ante la posible atomización de la oferta electoral. Si Victoria Villarruel se presenta, le resta a Milei. Más un candidato radical como Alfonso Prat Gay, Martín Loustau o Maxi Pullaro, los radicales también se llevan un poquito de lo que era el viejo Cambiemos. Si el “independiente” entra en la conversación, entra en el ballotage”, se entusiasmó uno de los dirigentes reunidos con MDZ.

Para ellos, el que más envalentonado está en el grupo de “los nuevos” es Jorge Brito, el banquero ex presidente de River Plate. ¿Y si acompaña a Kicillof? “No va a venir a la política para ser segundo”, aseguraron. Tampoco creen que Massa quiera ser gobernador y están seguros de que no está trabajando para eso porque nunca quiso tener ese lugar. “Aunque nadie lo ve quedándose en la casa en las próximas elecciones. “Además, nunca va a decir que peleará para suceder a Kicillof. Ese lugar lo tiene solo quedándose quieto”.

En tanto, en el mundo del actual oficialismo nacional, uno de los que más habla en ese ámbito confió que nadie quiere arreglar todo el mes que viene. “Falta mucho todavía. Además, ni ellos saben bien qué quieren, sino para qué lo hacen bajar al Colo con Pilar Ramírez en medio de una negociación nacional?” Siguió con sus dudas, sobre todo, sobre los íntimos deseos de Karina Milei. “Ellos y nosotros, de un lado y del otro de la grieta, lo único que estamos haciendo es ganando tiempo”, sentenció.