Cerimedo suma deudas, pagarés y US$500.000 impagos: las tres causas que enfrenta en la Justicia argentina
El exasesor de Javier Milei figura como codeudor en un acuerdo y enfrenta reclamos por documentos firmados a su nombre.
Fernando Cerimedo continúa sumando causas a su nombre y, mientras se desarrolla el frente judicial en Bolivia por “tentativa de femicidio” contra su expareja Nadia Beller, enfrenta tres expedientes en la Justicia comercial argentina por deudas y pagarés que llevarían su firma. Los reclamos locales incluyen un acuerdo por US$500.000, dos pagarés de US$40.000 cada uno y otro documento por $70 millones.
Las causas comerciales comenzaron después de que Cerimedo se incorporara a La Libertad Avanza. La situación judicial incluye una demanda iniciada por una empresa que reclama el cumplimiento de un convenio de reconocimiento de deuda y dos ejecuciones vinculadas con pagarés. Los expedientes involucrarían a Cerimedo como persona física y, en algunos casos, también a la compañía Numen Publicidad y Sondeos.
El origen de los US$500.000
La empresa Flucuad Net Mergitur Argentina S.A.S. presentó una demanda contra Cerimedo en septiembre de 2024 por una deuda de US$500.000. Meses antes, en abril del mismo año, las partes habían firmado un convenio de reconocimiento de deuda y compromiso de pago. Allí figuraban las firmas del exasesor y de uno de los demandantes, (Academia Numen como deudora y Cerimedo como codeudor).
La empresa arrastraba una deuda total de US$710.000, de la cual abonó US$210.000 en efectivo. Las partes acordaron cancelar el medio millón restante mediante cinco cuotas semanales. En ese marco, Cerimedo figuraba como “pagador liso y llano, sin beneficio de división y exclusión” respecto de las obligaciones asumidas; de manera que debía abonar cinco pagos de US$100.000 entre el 11 de abril y el 9 de mayo de 2024, cosa que no realizó.
Y los pagarés
Por un lado, el Banco Galicia inició una demanda por un pagaré de $70 millones que contiene la firma de Cerimedo en relación a la empresa Numen Publicidad y Sondeos y, por el otro, Gerardo García inició otra demanda por dos pagarés de US$40.000 cada uno que Cerimedo firmó en enero de 2025.
De los mencionados últimos dos documentos, el primero vencía el 10 de febrero y el segundo tenía vencimiento en marzo, ambos de 2025. La presentación judicial sostuvo que el deudor no hizo efectivos los pagos y que las gestiones extrajudiciales no lograron una solución. El juez Hernán Diego Papa, titular del Juzgado Comercial 12, resolvió el 18 de mayo llevar adelante la ejecución contra Cerimedo por US$80.000 hasta completar el pago íntegro del capital reclamado.