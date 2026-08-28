Cerimedo suma deudas, pagarés y US$500.000 impagos: las tres causas que enfrenta en la Justicia argentina

El exasesor de Javier Milei figura como codeudor en un acuerdo y enfrenta reclamos por documentos firmados a su nombre.

Fernando Cerimedo continúa sumando causas a su nombre y, mientras se desarrolla el frente judicial en Bolivia por “tentativa de femicidio” contra su expareja Nadia Beller, enfrenta tres expedientes en la Justicia comercial argentina por deudas y pagarés que llevarían su firma. Los reclamos locales incluyen un acuerdo por US$500.000, dos pagarés de US$40.000 cada uno y otro documento por $70 millones.

Las causas comerciales comenzaron después de que Cerimedo se incorporara a La Libertad Avanza. La situación judicial incluye una demanda iniciada por una empresa que reclama el cumplimiento de un convenio de reconocimiento de deuda y dos ejecuciones vinculadas con pagarés. Los expedientes involucrarían a Cerimedo como persona física y, en algunos casos, también a la compañía Numen Publicidad y Sondeos.

Fernando Cerimedo permanece detenido en Bolivia. X @AleRacing1988 El origen de los US$500.000 La empresa Flucuad Net Mergitur Argentina S.A.S. presentó una demanda contra Cerimedo en septiembre de 2024 por una deuda de US$500.000. Meses antes, en abril del mismo año, las partes habían firmado un convenio de reconocimiento de deuda y compromiso de pago. Allí figuraban las firmas del exasesor y de uno de los demandantes, (Academia Numen como deudora y Cerimedo como codeudor).

La empresa arrastraba una deuda total de US$710.000, de la cual abonó US$210.000 en efectivo. Las partes acordaron cancelar el medio millón restante mediante cinco cuotas semanales. En ese marco, Cerimedo figuraba como “pagador liso y llano, sin beneficio de división y exclusión” respecto de las obligaciones asumidas; de manera que debía abonar cinco pagos de US$100.000 entre el 11 de abril y el 9 de mayo de 2024, cosa que no realizó.

Y los pagarés Por un lado, el Banco Galicia inició una demanda por un pagaré de $70 millones que contiene la firma de Cerimedo en relación a la empresa Numen Publicidad y Sondeos y, por el otro, Gerardo García inició otra demanda por dos pagarés de US$40.000 cada uno que Cerimedo firmó en enero de 2025.