Luis Majul y Esteban Trebucq se burlaron de conocidos políticos que "se suben al tren fantasma" para enfrentar a Javier Milei

Tras una foto que unió a referentes de distinta filiación, Luis Majul y Esteban Trebucq ironizaron sobre la oposición y le llamaron la atención al presidente.

Luis Majul y Esteban Trebucq ironizaron este jueves durante el pase en LN+ respecto a una foto que unió a conocidos referentes de la oposición a Javier Milei, quienes posaron juntos en la previa de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados.

"Se fueron subiendo al tren fantasma", se burló Majul al calificar de "rejunte" a la postal que captó juntos a políticos de distinta filiación partidaria. Mientras que Trebucq sostuvo que si bien en el gobierno de Milei "no está todo fenómeno", uno de sus grandes activos es tener a ese variopinto seleccionado como rival.

"Que Bregman esté en contra del Gobierno es razonable, es una mujer de izquierda. Que Del Plá esté en contra también es razonable. Ahora que Pichetto esté con Bregman, hablá más de él que de ella", planteó desconcertado Esteban Trebucq.

Luis Majul y Esteban Trebucq, filosos con los opositores que se unen contra Javier Milei Luego, sobre el combinado que se propone como resistencia a Javier Milei, el conductor objetó: "Explicame qué hace la Coalición Cívica con Maxi Ferraro junto a la gente que pide a Cristina libre, cuando ellos son los denunciantes de esa causa. Es raro. Es una foto de una gran incoherencia".

Sobre el ensamble de figuras de la oposición, Luis Majul sentenció: "Es el pasado". A lo que Esteban Trebucq retrucó: "Yo no sé si es el pasado". Mientras el primero insistió: "A Milei lo votaron porque no querían volver a esto. Luego, el desgaste de estos años... El Gobierno también se tiene que empezar a revisar, la narrativa, la empatía".